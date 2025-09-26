Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

CAS запретил российскому борцу Хадарцеву менять спортивное гражданство

Алина Савинова

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию российского борца Алика Хадарцева о смене спортивного гражданства на узбекское, сообщается на сайте организации.

В январе Объединенный мир борьбы (UWW) отклонил заявку Ассоциации борьбы Узбекистана (UWA) на смену Хадарцевым спортивного гражданства, который в начале года получил узбекский паспорт. Причина заключалась в том, что Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) исчерпала квоту, согласно которой любая федерация может разрешить смену гражданства не более чем трем мужчинам и женщинам с учетом всех стилей и возрастных категорий в год.

Алик Хадарцев.Россиянину Хадарцеву не разрешили выступать за Узбекистан. Борец получил паспорт в январе

В феврале Хадарцев подал апелляцию в CAS на решение UWW. Он утверждал, что имеет право на смену гражданства без согласия ФСБР и без учета правила о квотах, поскольку не выступал за сборную России на международных турнирах на протяжении трех лет. В UWW, в свою очередь, заявили, что правило о квотах применяется независимо от правила о трехлетнем перерыве.

Единоличный арбитр CAS рассмотрел аргументы сторон и посчитал, что отказ со стороны UWW был обоснованным.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Пример для всех: Литву лишили этапа КМ по пятиборью из-за отказа пускать россиян
Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
Бело-голубым посоветовали задуматься о чемпионстве, но в клубе — против, а армейцы заплатили за опыт. Что произошло после матча «Динамо» - ЦСКА
Популярное видео
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мамиашвили заявил, что с Гацалова могут снять обвинения в допинге

Заур Угуев после победы на ЧМ возглавил рейтинг лучших борцов из России
Новости
RSS RSS
Все новости