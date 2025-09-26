CAS запретил российскому борцу Хадарцеву менять спортивное гражданство

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию российского борца Алика Хадарцева о смене спортивного гражданства на узбекское, сообщается на сайте организации.

В январе Объединенный мир борьбы (UWW) отклонил заявку Ассоциации борьбы Узбекистана (UWA) на смену Хадарцевым спортивного гражданства, который в начале года получил узбекский паспорт. Причина заключалась в том, что Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) исчерпала квоту, согласно которой любая федерация может разрешить смену гражданства не более чем трем мужчинам и женщинам с учетом всех стилей и возрастных категорий в год.

В феврале Хадарцев подал апелляцию в CAS на решение UWW. Он утверждал, что имеет право на смену гражданства без согласия ФСБР и без учета правила о квотах, поскольку не выступал за сборную России на международных турнирах на протяжении трех лет. В UWW, в свою очередь, заявили, что правило о квотах применяется независимо от правила о трехлетнем перерыве.

Единоличный арбитр CAS рассмотрел аргументы сторон и посчитал, что отказ со стороны UWW был обоснованным.