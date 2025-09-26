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Заур Угуев после победы на ЧМ возглавил рейтинг лучших борцов из России

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Заур Угуев.
Фото UWW

Прошедший в Хорватии чемпионат мира привнес значительные изменения в рейтинг лучших борцов-вольников из России (включая легионеров).

Первую строчку занял Заур Угуев — единственный из россиян, кто смог выиграть золото ЧМ-2025. Финалист чемпионата мира Чермен Валиев, в полуфинале выигравший у Заурбека Сидакова, поднялся на второе место. Сразу с седьмой позиции дебютировал в топ-15 Аманулла Гаджимагомедов, на ЧМ ставший вторым в категории до 92 кг.

Заур Угуев (справа) в&nbsp;поединке с&nbsp;американцем Джаксеном Патриком Форрестом.Угуев — трехкратный чемпион мира, Сидаков проиграл Валиеву в принципиальной схватке. Главное на ЧМ по борьбе в Хорватии

Топ-15:

1. Заур Угуев — 186 баллов
2. Абдулрашид Садулаев — 175
3. Чермен Валиев — 154
4. Заурбек Сидаков — 143
5. Ахмед Тажудинов — 141
6. Магомед Рамазанов — 137
7. Аманулла Гаджимагомедов — 71
8. Разамбек Жамалов — 68
9. Ибрагим Ибрагимов — 60
10. Ахмед Усманов — 50
11. Даурен Куруглиев — 48
12. Таймураз Салказанов — 47
13. Ибрагим Кадиев — 34
14. Абасгаджи Магомедов — 31
15. Шамиль Шарипов — 27

Попали в анкеты респондентов, но не вошли топ-15:

Давид Баев — 22
Артур Найфонов — 22
Шамиль Мамедов — 22
Осман Нурмагомедов — 17
Начын Монгуш — 14
Магомед Курбанов — 14
Муса Мехтиханов — 11
Исмаил Мусукаев — 9
Арсений Джиоев — 11
Хидир Сайпудинов — 8
Магомед Байтукаев — 4
Арсен Балаян — 3
Мухамед-Тахир Ханиев — 2
Абдулла Курбанов — 1
Исмаил Ханиев — 1

Рейтинг составлен путем голосования ведущих борцовских журналистов. Список опрошенных: Муслим Гапуев («Борцовский круг»), Иван Барашков («Первый борцовский»), Мурад Канаев, Никита Горшенин («Ночь в Клетке» / «Ушатайка»), Арип Ибрагимов (Wrestdag), Алина Доева («Борцы Алании»), Тигран Аванян (ФСБР), Салам Умаров (Metaratings), Курбан Рагимов (ННТ), Тимур Тигиев («Вольная Борьба»), Вячеслав Абдусаламов, Степан Крижановский («Спорт без границ»), Илья Андреев («Ушатайка»).

Правила:

В анкете каждому респонденту нужно было указать 15 действующих борцов-вольников. За 15-е место в анкете респондента борцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов.

Рейтинг обновляется после каждого крупного турнира.

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