Мамиашвили заявил, что с Гацалова могут снять обвинения в допинге

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что борец Хаджимурат Гацалов имеет веские доказательства для того, чтобы с него были сняты обвинения в употреблении допинга.

В мае Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении Гацалова на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Положительный результат дала проба, сданная россиянином 10 мая 2015 года. Позднее ФСБР временно отстранила Гацалова от работы в сборной России по вольной борьбе, которую он возглавляет с 2023 года.

«Работа по Гацалову идет, этим занимаются юристы. Есть серьезные основания, что с него могут быть сняты обвинения. Доказательная база довольно убедительная», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Гацалов является олимпийским чемпионом 2004 года. Также он пять раз побеждал на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы.