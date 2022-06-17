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Тренер Антон Ли получил 15 лет тюрьмы за изнасилование ученицы в туалете

Светлана Афанасьева
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Антон Ли.
Фото из личного архива Антона Ли
Антон Ли.
Фото СК «Легион»
Антон Ли.
Фото из личного архива Антона Ли
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Обвинения в педофилии не были сняты даже после трагической смерти жертвы, которую подозревали в наговоре на своего наставника.

В 2019 году Волгоград потрясла новость о том, что известный тренер по тхэквондо Антон Ли отправлен в СИЗО по обвинению в изнасиловании одной из своих несовершеннолетних учениц. Правда, вся это история с самого начала была, как говорят, «мутной». Заявительница и бывшая подопечная Антона рассказала об инцидентах с якобы имевшим место сексуальным надругательством только через три года после произошедшего, в самый разгар войны между двумя спортивными клубами.

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Антон Ли долгое время тренировал своих подопечных в одном волгоградском клубе, но, набравшись опыта, понял, что хочет открыть собственную школу тхэквондо, вместе с несколькими преподавателями уволился и осуществил задуманное. За любимым тренером ушли и многие ученики. «Он никого за собой не уводил. Сказал: «Кто хочет — оставайтесь». За ним ушли 20 учеников. А из клуба — были же и другие тренеры — больше 100 человек», — рассказывала мама Антона Ли Ирина в программе «Мужское/Женское» на Первом канале.

После этого и началась история с шокирующими рассказами и шантажом от бывшей ученицы. Сначала он позвонила наставнику и начала угрожать, что отнесет заявление в полицию и его посадят за связь с несовершеннолетней. На все угрозы Антон отвечал: пусть полиция разбирается и доказывает, кто в этой ситуации прав.

Антон Ли. Фото из личного архива Антона Ли
Антон Ли.
из личного архива Антона Ли

Давление

В заявлении, которое в итоге попало в полицию, говорилось о трех эпизодах изнасилования. В первый раз это якобы произошло в 2013 году в спортивном лагере в общественном туалете, во второй и третий — в период с 2014-го по 2016-й в машине Антона. Началось долгое разбирательство. Доказательств, кроме слов девушки и ее подруги, которой она делилась подробностями про интимную связь с Ли, не было.

«Когда Антона Эдуардовича посадили в СИЗО, мне написала подруга заявительницы. Она стала спрашивать, что я могу сказать про Антона Эдуардовича. Я охарактеризовал его с положительной стороны и спросил: зачем она оговорила тренера? До меня дошло видео, как она в тренерской воровала деньги из курток. На нее даже написали заявление, но делу хода не дали. А она мне ответила: «Не лезь, Костя, это просто один клуб хочет уничтожить другой». Мы предоставляли скриншоты этой переписки следователям, но нас никто не стал слушать», — вспоминал воспитанник клуба Константин Гудзев в интервью «АиФ».

За своего тренера стали вступаться ученики Ли, но и им давали понять: если они встанут на его сторону, проблем им не избежать. «У меня старший сын учится в школе олимпийского резерва. Нас вызвали в спортшколу. Говорят: «Вы понимаете, что ваш ребенок может быть отчислен?» Но я считаю, что поводом для отчисления моего сына может быть только плохая посещаемость, неуспеваемость или нерезультативность», — рассказывала в интервью «АиФ» мама одного из юных спортсменов.

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Страшный поворот

Дело тянулось не один месяц. Родители учеников продолжали настаивать на невиновности специалистов. Сергей Гавринев, отец одного из воспитанников, решил взять ситуацию в свои руки. «Я лично отвез заявление в Следственный комитет в Москву. По моему мнению, наши следователи, даже убедившись в полной невиновности Ли, продолжают держать его под стражей. Ему даже переквалифицировали обвинение на более тяжкую статью, чтобы держать его дольше в СИЗО. Но доказательств, кроме слов самой девочки, нет», — отмечал Гавринев.

Были собраны более 100 подписей родителей учеников, которые уверяли, что все обвинения — ложные. Но акция в поддержку Антона также не произвела никакого эффекта. Хотя ученики Ли смогли предложить СК и такую логическую цепочку: обвинительница заявляла, что дважды была изнасилована в машине тренера. По ее словам, это был автомобиль BMW, но этого не могло быть. Последний половой акт между ними якобы имел место в 2016 году, а авто этой марки Антон купил годом позже.

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«Ездил он на других машинах. Описать салон она не может — говорит, что салон был черный кожаный. На самом деле он был рыжий. Покупал он машину в Подмосковье. Есть даже свидетель, который помогал ему перегонять автомобиль, и он готов был приехать в суд», — говорил Сергей Гавринев.

В этом деле странностей было очень много. А в конце 2020 года произошла трагедия с девушкой, которая называла себя жертвой. Заявительница погибла в автомобильной аварии. Она ехала в машине вместе с 22-летним спутником, и, решив обогнать впереди идущую машину, водитель совершил опасный маневр, в результате которого произошло столкновение. Машина вылетела на обочину и перевернулась. Девушка погибла на месте.

Антон Ли. Фото СК «Легион»
Антон Ли.
СК «Легион»

Суд

Даже такое трагическое развитие событий не помогло закрытию дела в отношении тренера. Более того, родственники девушки стали вести войну на два фронта, требуя компенсацию еще и от водителя, из-за которого погибла заявительница. Молодой человек, только недавно восстановившийся после тяжелейшего потрясения, не выдержал такого давления и покончил жизнь самоубийством. Суд же по делу Антона Ли состоялся. На него пришли его ученики, их родители и многие неравнодушные люди.

«В тот день нас было около 50 человек: дети, родители, друзья, тренеры. Нас никто не услышал, ни разу. Мы пришли постоять за своего тренера и его доброе имя. Как жаль, как жаль, что нас никто не стал слушать. Никто не подумал о дочери Антона, которой всего пять лет. Зато в той путанице показаний, которые давала погибшая девушка, все увидели истину», — рассказывал в беседе с V1 один из волгоградцев, пришедший поддержать Антона.

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Приговор — 15 лет колонии строгого режима. «Я не знаю, где искать правду. Ему просили 17, а дали 15. Бабушка девушки, в изнасиловании которой обвинили моего сына, потребовала возместить ей моральный вред — около полумиллиона рублей. Она сказала, что заболела и ей нужны деньги на лечение. Мы уже все прошли — везде одни отписки. Приговор ему прочли за полчаса, хотя адвокат ожидал, что его буду зачитывать не менее трех. Сам Антон мне говорит: «Мам, вы там боретесь, а я вижу, сколько тут с подобными судьбами похожих людей. Я за два года понял, что правды вы не добьетесь». Страшно в лифт войти с ребенком или девчонкой. Просто выйдешь, а тебя посадят», — вспоминает мама Антона в интервью «АиФ».

С приговором не согласились и коллеги Ли. «Тренерам, настоящим и будущим, становится страшно за свою профессию, когда в любой момент спустя семь лет девочка или мальчик вспоминает, что ты как-то не так посмотрел, что-то не так сделал. И твоя жизнь пошла по наклонной, просто сломалась», — поделился своими мыслями коллега Ли Дмитрий Маркелов.

Адвокат Антона сразу же заявил, что приговор будет оспариваться, что его подзащитный не признает свою вину. Безусловно, решение суда нужно уважать, и что происходило между ученицей и тренером на самом деле — мы, видимо, никогда так и не узнаем. Но пока в этом странном деле не стоит точка, а лишь томительное многоточие.

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