Тренер Храмцова рассказал о причине паузы в карьере тхэквондиста

Александр Лашпанов, тренер тхэквондиста Максима Храмцова, заявил, что спортсмен взял небольшую паузу в карьере из-за необходимости долечить травмы.

«Максиму надо подлечиться, потому что масса травм было, сейчас он занимается реабилитацией. Ряд соревнований пропустим. Я предполагаю, что все будет нормально, и где-то, я думаю, в апреле Максим вернется, и мы будем работать в обычном режиме, как и работали ранее: сборы, выезды, старты. Сейчас ему надо все залечить: у него была операция на ногу, две операции на руку, на глаза, челюсть, спина болит, еще восстанавливает здоровье», — цитирует тренера ТАСС.

27-летний Храмцов является победителем Олимпийских игр в Токио. Также в его в активе золото чемпионата мира 2017 года и чемпионатов Европы (2018, 2021).