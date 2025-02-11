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Олимпийский чемпион Храмцов взял перерыв в карьере

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал, что олимпийский чемпион Максим Храмцов временно прекратил участие в соревнованиях.

«Максим взял небольшую паузу. В первой половине года он не будет выступать на международных соревнованиях. Как только он скажет, что снова готов выступать, то будет участвовать в соревнованиях», — приводит слова Иванова ТАСС.

27-летний Храмцов стал победителем Олимпийских игр в Токио. Кроме того, он завоевал золотую медаль на чемпионате мира в 2018 году и дважды становился чемпионом Европы — в 2018 и 2021 годах.

Источник: ТАСС
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Вадим Иванов
Максим Храмцов
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