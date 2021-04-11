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Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по тхэквондо

23:13

Российские спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные, четыре бронзовые награды на чемпионате Европы по тхэквондо и заняли первое место в медальном зачете турнира, информирует ТАСС.

Золотые медали завоевали Сармат Цакоев (до 68 кг), Максим Храмцов (до 80 кг), Юрий Кириченко (до 87 кг) и Татьяна Кудашова (до 53 кг), серебряные — Владислав Ларин (свыше 87 кг), Лариса Медведева (до 46 кг), бронзовые — Вячеслав Бовкун (до 54 кг), Елизавета Ряднинская (до 49 кг), Кристина Прокудина (до 62 кг) и Полина Хан (до 73 кг).

Второе место в медальном зачете заняли представители сборной Хорватии (3-0-0), третье — Испании (1-2-5).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11118357

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