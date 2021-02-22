Тхэквондист Денисенко близок к завершению карьеры

Серебряный и бронзовый медалист Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро тхэквондист Алексей Денисенко в ближайшее время может завершить спортивную карьеру из-за повреждения руки. Об этом сообщил главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

«Алексей Денисенко, к сожалению, еще не оправился до конца от травмы руки, повреждение дает о себе знать, — цитирует «РИА Новости» Иванова. — И он не смог полноценно приступить к тренировкам, ему еще потребуется время для того, чтобы привести себя в норму. Можно сказать, что Алексей близок к завершению спортивной карьеры».

Денисенко в 2012 году стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 58 килограммов, а в 2016 — вице-чемпионом Олимпиады в весе до 68 кг. Спортсмен, которому сейчас 27 лет, из-за травмы пропустил ряд квалифицированных соревнований и не смог пройти отбор на Игры в Токио.

«Алексей обладает большим опытом выступления на Олимпийских играх, — добавил Иванов. — И он будет помогать нашим спортсменам, которые завоевали право участвовать в Олимпиаде в Токио. Может быть, его помощь как раз и будет полезна в каких-то психологических и личных моментах. Он будет принимать участие в подготовке наших олимпийцев в качестве спарринг-партнера. Это будет актуально».