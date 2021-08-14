Тренера по тхэквондо задержали по подозрению в совращении экс-воспитанницы
10:15
Тренера по тхэквондо задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в совращении экс-воспитанницы, сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, 29-летний специалист был задержан 12 августа, в отношении него было возбуждено дело по подозрению в совращении 17-летней девочки.
Тренер заявил, что девушка занималась у него 2-3 недели, специалист не признал свою вину. Он сообщил, что знаком с личным тренером девочки, по словам которого у нее «нестабильная психика».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/kriminal/868798-trenera-po-tkhekvondo-zaderzhali-po-podozreniiu-v-sovrashchenii-podrostka
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