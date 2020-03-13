Олимпийский отборочный турнир по тхэквондо в Москве перенесен на май

Олимпийский отборочный турнир по тхэквондо, который должен был пройти в апреле в Москве, перенесен ориентировочно на середину мая, сообщает РИА «Новости».

Европейский союз тхэквондо 6 марта сообщил о переносе отборочного турнира к Олимпиаде 2020 года из-за коронавируса из Милана в Россию. Соревнования должны были пройти 17-19 апреля.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»