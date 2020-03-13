Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    Тхэквондо

Олимпийский отборочный турнир по тхэквондо в Москве перенесен на май

16:53
Теги:

Олимпийский отборочный турнир по тхэквондо, который должен был пройти в апреле в Москве, перенесен ориентировочно на середину мая, сообщает РИА «Новости».

Европейский союз тхэквондо 6 марта сообщил о переносе отборочного турнира к Олимпиаде 2020 года из-за коронавируса из Милана в Россию. Соревнования должны были пройти 17-19 апреля.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200313/1568567638.html

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир