Чемпионат Европы по тхэквондо в Хорватии перенесен

Чемпионат Европы по тхэквандо, который должен был пройти в Загребе в первой декаде мая, перенесен на неопределенный срок, сообщает РИА «Новости».

Турнир должен был пройти в Хорватии 7 — 10 мая. О новых сроках проведения соревнований пока ничего не известно.

Ранее олимпийский отборочный турнир по тхэквондо, который должен был пройти в апреле в Москве, был перенесен ориентировочно на середину мая.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»