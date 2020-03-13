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Новости   //    Единоборства / ММА   //    Тхэквондо

Чемпионат Европы по тхэквондо в Хорватии перенесен

17:26
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Чемпионат Европы по тхэквандо, который должен был пройти в Загребе в первой декаде мая, перенесен на неопределенный срок, сообщает РИА «Новости».

Турнир должен был пройти в Хорватии 7 — 10 мая. О новых сроках проведения соревнований пока ничего не известно.

Ранее олимпийский отборочный турнир по тхэквондо, который должен был пройти в апреле в Москве, был перенесен ориентировочно на середину мая.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200313/1568570063.html

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