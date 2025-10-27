Бекулова стала серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо

Россиянка Милана Бекулова завоевала серебро на чемпионате мира по тхэквондо в китайском Уси.

В финале в весовой категории до 46 кг 19-летняя спортсменка уступила представительнице Турции Эмине Гегебакан.

Ранее на турнире еще двое россиян завоевали медали: Артем Мытарев стал третьим в весовой категории до 80 кг, а Рафаиль Аюкаев — вторым в весовой категории свыше 87 кг.

Чемпионат мира по тхэквондо в Уси проходит с 24 по 30 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.