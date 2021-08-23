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Шестаков рассказал, когда самбо может войти в программу летних Олимпийских игр

12:33
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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился мнением, когда самбо могут включить в программу Олимпиады.

«Учитывая тот факт, что программа Игр в Париже уже закрыта, нам придется работать над следующими Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе, — приводит слова Шестакова RT. — Все нам говорят, что это невозможно, но те же самые речи звучали и о признании МОК, причем это были самые высокие спортивные чиновники. Когда человек хочет что-то делать, то он работает, а если не хочет, то всегда сваливает все на политику.

Дальше загадывать не будем, но надеемся, что рано или поздно самбо станет олимпийским видом, потому что на сегодняшний день это один из самых интересных, динамичных и технически оснащенных видов спорта. Это говорим не только мы, но и спортивные журналисты, которые впервые освещали самбо на Европейских играх в 2015 году. Уже тогда те, кто впервые столкнулся с самбо, признавались, что этот вид спорта им нравится больше, чем другие виды единоборств».

20 июля стало известно, что на 138-й сессии МОК было объявлено о признании самбо, лакросса, кикбоксинга, тайского бокса, айсштока и чирлидинга олимпийскими видами спорта.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/898569-shestakov-sambo-olimpiyskie-igry

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Екатерина Савостина все материалы автора

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