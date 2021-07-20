Чернышенко назвал историческим событием для России признание самбо Международным олимпийским комитетом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал признание самбо Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Это действительно историческое событие для нашей страны, поздравляю всех неравнодушных к этому виду спорта, — приводит слова Чернышенко ТАСС. — Самбо — спорт сильных, ловких и мужественных людей. В России этот вид единоборств является национальным видом спорта и культивируется практически во всех регионах страны. Сотни тысяч человек занимаются самбо на профессиональном и любительском уровне, развиваются такие значимые проекты, как «Самбо — в школу» и «Самбо — в вузы».

У нас функционируют почти 80 региональных федераций самбо, и этот вид спорта является базовым в Адыгее, Калмыкии, Карелии, Калининградской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других субъектах страны. Эти достижения — результат общих усилий и эффективной работы спортсменов, тренеров, судей, сотрудников национальных и континентальных федераций.

Уверен, признание самбо олимпийским видом спорта будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта в Российской Федерации».

20 июля стало известно, что на 138-й сессии МОК было объявлено о признании самбо, лакросса, кикбоксинга, тайского бокса, айсштока и чирлидинга.