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Шестаков: «Самбо сделало очень большой шаг к попаданию в олимпийскую программу»

15:55
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Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает, что самбо как вид спорта сделало огромный шаг к включению в олимпийскую программу, получив признание МОК.

«Самбо сделало очень большой шаг к попаданию в олимпийскую программу, без этого шага о каких-то перспективах говорить было невозможно. Мы сначала получили временное признание, потом постоянное. К сожалению, в связи с пандемией я не присутствовал при этом, мы участвовали в онлайн-режиме. После того как самбо было признано Международным олимпийским комитетом, Томас Бах поздравил нас с этим событием», — цитирует Шестакова RT.

20 июля стало известно, что на 138-й сессии МОК было объявлено о признании самбо, лакросса, кикбоксинга, тайского бокса, айсштока и чирлидинга олимпийскими видами спорта.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/898545-shestakov-sambo-olimpiada-emelyanenko-mma

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Виктория Кравченко все материалы автора

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