Самбо и еще пять видов спорта получили признание Международного олимпийского комитета
10:36
Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии организации в Токио объявил о признании шести международных спортивных федераций.
Признание получили самбо, лакросс, кикбоксинг, тайский бокс, айсшток и чирлидинг.
Ранее, в июне, исполком МОК рекомендовал полностью признать эти шесть спортивных федераций.
Напомним, на сегодняшней 138-й сессии МОК было объявлено о принятии нескольких важных решений: изменен девиз Олимпиады, ски-альпинизм официально включен в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
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