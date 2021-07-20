Олимпиада
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада

Самбо и еще пять видов спорта получили признание Международного олимпийского комитета

10:36

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии организации в Токио объявил о признании шести международных спортивных федераций.

Признание получили самбо, лакросс, кикбоксинг, тайский бокс, айсшток и чирлидинг.

Ранее, в июне, исполком МОК рекомендовал полностью признать эти шесть спортивных федераций.

Напомним, на сегодняшней 138-й сессии МОК было объявлено о принятии нескольких важных решений: изменен девиз Олимпиады, ски-альпинизм официально включен в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Известный узбекский боец ММА Мурод Хантураев погиб в ДТП
Губерниев до того, как стал знаменитым, работал охранником и едва не вылетел с ТВЦ
Гассиев прокомментировал поединок Усика против Джошуа
Что ждет наших олимпийцев в Токио? Подвиг или провал?
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд