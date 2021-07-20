Самбо и еще пять видов спорта получили признание Международного олимпийского комитета

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии организации в Токио объявил о признании шести международных спортивных федераций.

Признание получили самбо, лакросс, кикбоксинг, тайский бокс, айсшток и чирлидинг.

Ранее, в июне, исполком МОК рекомендовал полностью признать эти шесть спортивных федераций.

Напомним, на сегодняшней 138-й сессии МОК было объявлено о принятии нескольких важных решений: изменен девиз Олимпиады, ски-альпинизм официально включен в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.