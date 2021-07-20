Поздняков заявил, что ОКР готов оказывать содействие по продвижению самбо в мире

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал признание самбо Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Конечно, для этого популярного в нашей стране вида единоборств и для Олимпийского движения в целом полноценное признание МОК — важное событие. С чем я коллег искренне поздравляю. Самбо поступательно, шаг за шагом двигается к представительству в программе Олимпийских игр. Международная федерация ведет очень интенсивную работу по продвижению вида спорта в мире, все больше стран активно его развивают.

Направление выбрано совершенно правильное. Мы на протяжении последних лет тесно и плодотворно сотрудничаем, в частности, в рамках участия самбо в Европейских играх. ОКР готов оказывать всестороннее содействие и в будущем, чтобы как можно скорее в России появились первые Олимпийские чемпионы по самбо», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

20 июля стало известно, что на 138-й сессии МОК было объявлено об изменении девиза Олимпиады, о включении ски-альпинизма в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии, а также о признании самбо, лакросса, кикбоксинга, тайского бокса, айсштока и чирлидинга.