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Сегодня, 12:10

Анатолий Якунин возглавил федерацию самбо в Орловской области

Анна Горшкова
Корреспондент
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Анатолий Якунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Анатолий Якунин избран президентом федерации самбо в Орловской области, сообщает РЕН ТВ.

«Мне нужно быстро погрузиться в детали — что сегодня происходит с тренерами, какие есть возможности у нас для того, чтобы покрыть все районные центры и может быть крупные сельские территории», — приводит слова Якунина РЕН ТВ.

Он также заявил, что необходимо создать инфраструктуру и обеспечить клубы самбо квалифицированными тренерами.

Отметим, что при поддержке Якунина в Орловской области был открыт ряд клубов самбо. Так, 28 мая в Должанском селе Кривцово-Плота состоялись всероссийские соревнования по самбо, кроме того, был открыт боксерский клуб «Первая перчатка».

Якунин — бывший руководитель московского главка МВД и экс-заместитель директора ФСИН.

Источник: РЕН ТВ
самбо
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