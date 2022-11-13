Глава Международной федерации самбо оценил уровень прошедшего чемпионата мира

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков остался доволен уровнем проведения чемпионата мира, который завершился в Бишкеке.

«Хочу поздравить всех участников с завершением чемпионата мира по самбо, прошедшего на высоком организационном уровне. Поединки выдались напряженными и зрелищными, в этом году, как и в прошлом, не обошлось без сенсаций: впервые в истории FIAS золотую медаль чемпионата мира завоевала представительница команды беженцев — Мария Гедес в весовой категории до 50 кг. Хотел бы отметить сборную команду Киргизии, получившую в этом году сразу двух новых чемпионов мира: Дайырбека Карьяева в боевом самбо в весовой категории до 79 кг и Бекболота Токтоногова в спортивном самбо в категории свыше 98 кг. Порадовала сборная Израиля, завоевавшая золотую, серебряную и бронзовую медали в различных дисциплинах, а также сборная команда Нидерландов: ее спортсменки поднялись на вторые места сразу в двух весовых категориях», — сказал Шестаков ТАСС.

Победителем медального зачета стали российские самбисты, завоевавшие 19 медалей (13 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые). Второе место заняла команда Киргизии (2-1-3), третьими стали белорусские самбисты (1-3-4).