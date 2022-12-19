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Сегодня, 16:25

Владимир Путин подписал указ об установлении Дня самбо в России 16 ноября

Иван Шитик
Корреспондент
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Владимир Путин.
Фото Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня самбо в России 16 ноября, сообщают «Известия».

В документе отмечается, что День самбо установлен в целях популяризации и развития данного вида спорта.

Указ вступил в силу со дня его подписания — 19 декабря.

В сентябре 2006 года Путин стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м получил почетный диплом «доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Енин. В октябре 2012 года Международная федерация дзюдо присвоила Путину восьмой дан (всего в дзюдо десять данов, обозначающих уровень владения боевым искусством). Путин — неоднократный чемпион Ленинграда по самбо и мастер спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по каратэ. В 2013 году стал обладателем девятого, наивысшего, дана по тхэквондо.

Источник: https://iz.ru/1443088/2022-12-19/putin-ustanovil-16-noiabria-v-rf-den-sambo
Владимир Путин
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