Владимир Путин подписал указ об установлении Дня самбо в России 16 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня самбо в России 16 ноября, сообщают «Известия».

В документе отмечается, что День самбо установлен в целях популяризации и развития данного вида спорта.

Указ вступил в силу со дня его подписания — 19 декабря.

В сентябре 2006 года Путин стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м получил почетный диплом «доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Енин. В октябре 2012 года Международная федерация дзюдо присвоила Путину восьмой дан (всего в дзюдо десять данов, обозначающих уровень владения боевым искусством). Путин — неоднократный чемпион Ленинграда по самбо и мастер спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по каратэ. В 2013 году стал обладателем девятого, наивысшего, дана по тхэквондо.