Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
UFC 333: все российские бойцы карда турнира в Абу-Даби — кто выступит и с кем подерется

UFC 333: все российские бойцы турнира в Абу-Даби

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Главная информация о российских участниках номерного турнира UFC.

24 октября 2026 года на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится UFC 333. В турнире примут участие восемь российских бойцов, которые проведут семь поединков. Два россиянина поборются за чемпионские пояса: Мовсар Евлоев встретится с Александром Волкановски, а Петр Ян — с Мерабом Двалишвили.

Все российские участники UFC 333

Мовсар Евлоев 20-0 Александр Волкановски (28-4) Главный бой
Петр Ян 20-5 Мераб Двалишвили (21-5) Соглавный бой
Александр Волков 40-11 Ризван Куниев (14-3-1) Главный кард
Ризван Куниев 14-3-1 Александр Волков (40-11) Главный кард
Азамат Мурзаканов 16-1 Доминик Рейес (16-5) Прелимы
Никита Крылов 31-12 Абдул-Рахман Яхьяев (10-0) Прелимы
Асаф Чопуров 11-0 Колби Тикнесс (9-1) Ранние прелимы
Абубакар Вагаев 25-4 Джейкоб Малкун (10-3) Ранние прелимы
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

Россияне в главном карде UFC 333

Мовсар Евлоев — Александр Волкановски. Россиянин впервые поборется за титул UFC в полулегком весе. Евлоев одержал 20 побед без поражений, десять из них — в UFC. Все поединки в организации Мовсар выиграл решениями судей. Его соперник — чемпион Александр Волкановски (28-4).

Петр Ян — Мераб Двалишвили. Россиянин проведет первую защиту пояса после возвращения чемпионства в декабре 2025 года. Ян имеет рекорд 20-5, его оппонент — 21-5. Это третий бой соперников: в 2023 году победил Двалишвили, в 2025-м реванш взял Ян.

Александр Волков — Ризван Куниев. В тяжелом весе состоится российское дерби. Волков (40-11) занимает второе место в рейтинге UFC и одержал 24 победы нокаутом. Куниев (14-3-1) располагается на седьмой строчке. На его счету семь побед нокаутом. В июле 2026 года он досрочно победил Тайрелла Форчуна.

Россияне в предварительном карде UFC 333

Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес. В полутяжелом весе встретятся седьмой и восьмой номера рейтинга. Рекорд Мурзаканова — 16-1, причем 12 побед он одержал нокаутом. Американец Рейес (16-5) десять раз выигрывал нокаутом и ранее претендовал на чемпионский пояс.

Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев. Опытный россиянин с рекордом 31-12 встретится с непобежденным бойцом, представляющим Турцию (10-0). Крылов выиграл 13 поединков нокаутом и 16 — сабмишном. Яхьяев родился в России и все три боя в UFC завершил досрочно.

Россияне в ранних предварительных боях

Асаф Чопуров — Колби Тикнесс. Непобежденный россиянин (11-0) дебютирует в UFC против австралийца (9-1). Чопуров ранее завоевал пояс UAE Warriors в легчайшем весе и дважды защитил его. Он является спарринг-партнером Петра Яна.

Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун. Россиянин с рекордом 25-4 проведет второй бой в UFC. В июле 2026 года Вагаев дебютировал в организации победой над Сайгидом Изагахмаевым. Его следующий соперник — австралиец Малкун (10-3). Поединок пройдет в среднем весе.

Фото Getty Images

Во сколько начнутся бои россиян на UFC 333

Ранний предварительный кард начнется в 17.00 по московскому времени, обычные прелимы — в 19.00, главный кард — в 21.00.

В России турнир покажут «Матч! Боец», «Матч ТВ» и UFC Fight Pass. Главные бои с участием Евлоева и Яна будут доступны на федеральном «Матч ТВ» с 21.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за результатами россиян можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Волкановски
Мераб Двалишвили
Мовсар Евлоев
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC
Читайте также
«Леброн должен извиниться перед великими американскими воинами». Трамп набросился на суперзвезду НБА
Петр Ян — Мераб Двалишвили: история противостояния перед третьим боем на UFC 333
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Все бои Мовсара Евлоева в UFC: соперники, даты и статистика
Новости
RSS RSS
Все новости