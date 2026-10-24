UFC 333: все российские бойцы турнира в Абу-Даби
Главная информация о российских участниках номерного турнира UFC.
24 октября 2026 года на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится UFC 333. В турнире примут участие восемь российских бойцов, которые проведут семь поединков. Два россиянина поборются за чемпионские пояса: Мовсар Евлоев встретится с Александром Волкановски, а Петр Ян — с Мерабом Двалишвили.
Все российские участники UFC 333
|Мовсар Евлоев
|20-0
|Александр Волкановски (28-4)
|Главный бой
|Петр Ян
|20-5
|Мераб Двалишвили (21-5)
|Соглавный бой
|Александр Волков
|40-11
|Ризван Куниев (14-3-1)
|Главный кард
|Ризван Куниев
|14-3-1
|Александр Волков (40-11)
|Главный кард
|Азамат Мурзаканов
|16-1
|Доминик Рейес (16-5)
|Прелимы
|Никита Крылов
|31-12
|Абдул-Рахман Яхьяев (10-0)
|Прелимы
|Асаф Чопуров
|11-0
|Колби Тикнесс (9-1)
|Ранние прелимы
|Абубакар Вагаев
|25-4
|Джейкоб Малкун (10-3)
|Ранние прелимы
Россияне в главном карде UFC 333
Мовсар Евлоев — Александр Волкановски. Россиянин впервые поборется за титул UFC в полулегком весе. Евлоев одержал 20 побед без поражений, десять из них — в UFC. Все поединки в организации Мовсар выиграл решениями судей. Его соперник — чемпион Александр Волкановски (28-4).
Петр Ян — Мераб Двалишвили. Россиянин проведет первую защиту пояса после возвращения чемпионства в декабре 2025 года. Ян имеет рекорд 20-5, его оппонент — 21-5. Это третий бой соперников: в 2023 году победил Двалишвили, в 2025-м реванш взял Ян.
Александр Волков — Ризван Куниев. В тяжелом весе состоится российское дерби. Волков (40-11) занимает второе место в рейтинге UFC и одержал 24 победы нокаутом. Куниев (14-3-1) располагается на седьмой строчке. На его счету семь побед нокаутом. В июле 2026 года он досрочно победил Тайрелла Форчуна.
Россияне в предварительном карде UFC 333
Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес. В полутяжелом весе встретятся седьмой и восьмой номера рейтинга. Рекорд Мурзаканова — 16-1, причем 12 побед он одержал нокаутом. Американец Рейес (16-5) десять раз выигрывал нокаутом и ранее претендовал на чемпионский пояс.
Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев. Опытный россиянин с рекордом 31-12 встретится с непобежденным бойцом, представляющим Турцию (10-0). Крылов выиграл 13 поединков нокаутом и 16 — сабмишном. Яхьяев родился в России и все три боя в UFC завершил досрочно.
Россияне в ранних предварительных боях
Асаф Чопуров — Колби Тикнесс. Непобежденный россиянин (11-0) дебютирует в UFC против австралийца (9-1). Чопуров ранее завоевал пояс UAE Warriors в легчайшем весе и дважды защитил его. Он является спарринг-партнером Петра Яна.
Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун. Россиянин с рекордом 25-4 проведет второй бой в UFC. В июле 2026 года Вагаев дебютировал в организации победой над Сайгидом Изагахмаевым. Его следующий соперник — австралиец Малкун (10-3). Поединок пройдет в среднем весе.
Во сколько начнутся бои россиян на UFC 333
Ранний предварительный кард начнется в 17.00 по московскому времени, обычные прелимы — в 19.00, главный кард — в 21.00.
В России турнир покажут «Матч! Боец», «Матч ТВ» и UFC Fight Pass. Главные бои с участием Евлоева и Яна будут доступны на федеральном «Матч ТВ» с 21.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за результатами россиян можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».