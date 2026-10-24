UFC 333: все российские бойцы турнира в Абу-Даби

Главная информация о российских участниках номерного турнира UFC.

24 октября 2026 года на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится UFC 333. В турнире примут участие восемь российских бойцов, которые проведут семь поединков. Два россиянина поборются за чемпионские пояса: Мовсар Евлоев встретится с Александром Волкановски, а Петр Ян — с Мерабом Двалишвили.

Все российские участники UFC 333

Мовсар Евлоев 20-0 Александр Волкановски (28-4) Главный бой Петр Ян 20-5 Мераб Двалишвили (21-5) Соглавный бой Александр Волков 40-11 Ризван Куниев (14-3-1) Главный кард Ризван Куниев 14-3-1 Александр Волков (40-11) Главный кард Азамат Мурзаканов 16-1 Доминик Рейес (16-5) Прелимы Никита Крылов 31-12 Абдул-Рахман Яхьяев (10-0) Прелимы Асаф Чопуров 11-0 Колби Тикнесс (9-1) Ранние прелимы Абубакар Вагаев 25-4 Джейкоб Малкун (10-3) Ранние прелимы

Мовсар Евлоев. Фото Global Look Press

Россияне в главном карде UFC 333

Мовсар Евлоев — Александр Волкановски. Россиянин впервые поборется за титул UFC в полулегком весе. Евлоев одержал 20 побед без поражений, десять из них — в UFC. Все поединки в организации Мовсар выиграл решениями судей. Его соперник — чемпион Александр Волкановски (28-4).

Петр Ян — Мераб Двалишвили. Россиянин проведет первую защиту пояса после возвращения чемпионства в декабре 2025 года. Ян имеет рекорд 20-5, его оппонент — 21-5. Это третий бой соперников: в 2023 году победил Двалишвили, в 2025-м реванш взял Ян.

Александр Волков — Ризван Куниев. В тяжелом весе состоится российское дерби. Волков (40-11) занимает второе место в рейтинге UFC и одержал 24 победы нокаутом. Куниев (14-3-1) располагается на седьмой строчке. На его счету семь побед нокаутом. В июле 2026 года он досрочно победил Тайрелла Форчуна.

Россияне в предварительном карде UFC 333

Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес. В полутяжелом весе встретятся седьмой и восьмой номера рейтинга. Рекорд Мурзаканова — 16-1, причем 12 побед он одержал нокаутом. Американец Рейес (16-5) десять раз выигрывал нокаутом и ранее претендовал на чемпионский пояс.

Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев. Опытный россиянин с рекордом 31-12 встретится с непобежденным бойцом, представляющим Турцию (10-0). Крылов выиграл 13 поединков нокаутом и 16 — сабмишном. Яхьяев родился в России и все три боя в UFC завершил досрочно.

Россияне в ранних предварительных боях

Асаф Чопуров — Колби Тикнесс. Непобежденный россиянин (11-0) дебютирует в UFC против австралийца (9-1). Чопуров ранее завоевал пояс UAE Warriors в легчайшем весе и дважды защитил его. Он является спарринг-партнером Петра Яна.

Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун. Россиянин с рекордом 25-4 проведет второй бой в UFC. В июле 2026 года Вагаев дебютировал в организации победой над Сайгидом Изагахмаевым. Его следующий соперник — австралиец Малкун (10-3). Поединок пройдет в среднем весе.

Фото Getty Images

Во сколько начнутся бои россиян на UFC 333

Ранний предварительный кард начнется в 17.00 по московскому времени, обычные прелимы — в 19.00, главный кард — в 21.00.

В России турнир покажут «Матч! Боец», «Матч ТВ» и UFC Fight Pass. Главные бои с участием Евлоева и Яна будут доступны на федеральном «Матч ТВ» с 21.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за результатами россиян можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».