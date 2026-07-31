Василий Пельмень прокомментировал победу над поляком Залевским: «Сказал — сделал»

Россиянин Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, прокомментировал «СЭ» победу над поляком Давидом Залевским на турнире лиги пощечин Power Slap 22, который прошел в Белграде.

А также высказался о перепалке перед боем, в ходе которой польский спортсмен сказал в адрес россиянина «курва».

«На тот момент я не ожидал, что он так себя поведет на фейс-ту-фейс или не знал, что это слово они произносят для связки, и это для них нормально. В моем понимании, это было неправильно, поэтому я завелся. Возможно, позволил себе лишнего, сказав, что вырублю его. Хотя я раньше так не делал. Но вышло так. После этих слов на мне лежала дополнительная ответственность. Сказал — сдалал, — сказал Камоцкий «СЭ».

Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года, одержав победу над поляком Камилом Марусажем. После этого он дважды встречался с американцем Коа Вирнесом. Во втором поединке 30 января 2025-го россиянин выиграл решением судей и завоевал чемпионский титул Power Slap, но позже уступил пояс его брату Дейну Вирнесу, который до сих пор владеет титулом. Лига пощечин Power Slap организована главой UFC Даной Уайтом.