Васильев назвал незаконным запрет георгиевских ленточек на чемпионате мира по дзюдо

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение организаторов ЧМ по дзюдо запретить болельщикам находиться на трибунах с георгиевскими лентами на одежде.

«Для меня очень удивительно, что запретили ленточки в Дохе. Это очень странно. Нигде георгиевская ленточка официально не запрещена, на этот счет нет никакого судебного решения. Страны, которые запрещают георгиевские ленточки, поступают незаконно. Это совершенно очевидно! Почему они так себя повели? Я в недоумении», — сказал Васильев «СЭ».

10 мая стало известно, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дозе удалили с трибун трех болельщиков из-за георгиевских лент.

Чемпионат мира завершится 14 мая. Решением исполнительного комитета IJF дзюдоисты из России и Белоруссии могут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, где они борются за путевки на Олимпиаду-2024 в Париже.