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Сегодня, 16:34

Чен высказалась об инциденте с георгиевскими лентам на ЧМ по дзюдо

Алина Савинова
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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен высказалась об удалении российских болельщиков с трибун на чемпионате мира по дзюдо в Катаре.

«Я бы не называла это провокацией. Катар — мусульманское государство со своими строгими и непонятными для нас законами. Я думаю, что дело исключительно в этом. Просто они не понимают, что георгиевская лента значит для русского человека. Поэтому на всякий случай — во избежание каких-то инцидентов — они решили не пропускать на трибуны символику, которая как-то может спровоцировать публику. Это касается всех. Так что дело здесь исключительно в регламенте соревнований. И к этому нужно отнестись с пониманием», — цитирует Чен RT.

Ранее стало известно о том, что организаторы ЧМ по дзюдо в Дохе потребовали от российских болельщиков, пришедших на соревнования с георгиевскими лентами, покинуть трибуны.

Чемпионат мира по дзюдо 2023 года проходит с 7 по 14 мая.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1146701-chen-chm-dzyudo
дзюдо
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