В Москве из пневматического пистолета расстреляли Расула Мирзаева

В Москве на улице Восточной расстреляли известного российского бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, сообщает Life. По предварительной информации, неизвестные ждали Мирзаева около одного из жилых домов, где произвели несколько выстрелов в лицо из пневматического пистолета, а также избили битой.

На данный момент Мирзаев находится в одной из больниц, на месте происшествия работают правоохранительные органы.