Российские дзюдоисты завоевали две золотые медали на турнире в Абу-Даби

Российские дзюдоисты Арман Адамян и Мансур Лорсанов завоевали золотые медали на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби.

Адамян в весовой категории до 100 кг в финале победил соотечественника Матвея Каниковского. Лорсанов в категории до 90 кг взял верх над представителем Таджикистана Комроншохой Устопириена.

Россияне Рамазан Абдулаев (до 60 кг), Исмаил Мисиров (до 66 кг), Алан Хубецов (до 81 кг) завоевали серебро, а Армен Агаян (до 73 кг) и Аслан Лаппинагов (до 81 кг) стали бронзовыми призерами.

Победители турнира получили по 5 тысяч евро призовых, серебряные призеры — по 3 тысячи, а бронзовые — по 1,5 тысячи.