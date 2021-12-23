Единоборства
Новости
ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА

Казань объявила о желании провести чемпионат мира по дзюдо в 2024 году

14:58

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о желании Казани провести чемпионат мира по дзюдо в 2024 году.

«Мы выразили свое желание подать заявку на проведение чемпионата мира по дзюдо в 2024 году. Это титульный вид спорта для нашей страны. Чемпионат мира — это знаковое событие и авторитетный турнир. Проведем на самом высоком уровне, если нам доверят право его организации», — приводит ТАСС слова Леонова.

В предыдущий раз Россия принимала чемпионат мира по дзюдо в августе 2014 года, тогда соревнования проходили в Челябинске.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13282855

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Мечты Овечкина и Малкина сорвались в пропасть. НХЛ не едет на Олимпиаду
Путин прокомментировал сообщения о пытках в колониях
0
Реклама