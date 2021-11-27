Российские дзюдоисты завоевали бронзу командного чемпионата Европы в Уфе

Сборная России по дзюдо завоевала бронзовые медали командного чемпионата Европы в Уфе. В матче за бронзу была обыграна команда Белоруссии со счетом 4-0.

В составе российской команды выступали Дарья Курбонмамадова, Анастасия Конкина (обе — весовая категория до 57 килограммов), Алена Прокопенко, Дина Гизатулина (обе — до 70 кг), Анна Гущина, Дарья Владимирова (обе — свыше 70 кг), Денис Ярцев, Махмадбек Махмадбеков (оба — до 73 кг), Хусен Халмурзаев, Давид Оганисян (оба — до 90 кг), Тамерлан Башаев, Инал Тасоев (оба — свыше 90 кг).

Прокопенко, Владимирова, Махмадбеков и Халмурзаев выиграли свои схватке в матче за бронзу.

За золото поборются команды Грузии и Нидерландов. Еще за одну бронзовую награду поборются команды Германии и Турции.