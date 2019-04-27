Россияне Артур Хамидуллин и Муса Салтаев вышли в четвертьфинал чемпионата мира "Бои по правилам TNA". Второй турнир 12-го сезона престижной серии, прошедший на площадке казанской "Татнефть Арена", собрал лучших из лучших кикбоксеров и тайбоксеров из Китая, Италии, Белоруссии и России. Организаторы отошли от привычного регламента турнира, проведя восемь боев вместо шести.

Поединок хозяина ринга Артура Хамидуллина и Артема Швецова в весовой категории до 65 кг прошел в насыщенном ударной техникой темпе и стал главным украшением бойцовского вечера. Несмотря на рассечение Шевцов показал свои волевые качества, но фортуна, трибуны и судьи были на стороне Артура.

Воспитанник знаменитого каратиста Лечи Курбанова, дебютант турнира в весе до 80 кг Муса Салтаев в бою с китайским бойцом Ю Цзянь Хуном доминировал практически на протяжении всей дистанции, заставив соперника думать больше об обороне, чем об контратаках. В итоге судьи отдали россиянину заслуженную победу.

Еще один российский спортсмен Ахмет Муцольгов в поединке до 60 кг с дебютантом Цзыцян Чжаном не смог найти ключи к обороне китайского спортсмена. В дополнительном 4-раунде Чжан выглядел активнее, вырвав победу за счет скорости и мощности атак.

В бою до 70 кг титулованный российский спортсмен Владимир Шуляк не смог переиграть своего китайского визави Жанг Ванксина по прозвищу "Анастезиолог", который навязал опытному бойцу жесткий прессинг и оказался лучше функционально готов.

Фаворит турнира в весовой категории до 80 кг между известный белорусский боец Юрий Бессмертный без особых усилий одержал верх по итогам трех раундов над представителем китайской школы Цзюньчэн Чаном.

Поединок супер-тяжеловеса из Китая Лю Вэйя и итальянца Францеско Ксная по прозвищу "Улыбчивый" закончился, практически не начавшись. Итальянец на 15-й секунде мощно выстрелил в область печени китайца, заставив его капитулировать.

Еще один итальянский супертяжеловес Клаудио Истрате по прозвищу "Гризли" трижды мощнейшими ударами отправлял в нокдаун румына Костина Минку. После чего рефери вынужден был остановить избиение.

В китайско-французском дерби до 70 кг Сяолун Ли по прозвищу "Железный кулак" не дал ни одного шанса на успех Айдыну Кучуку по прозвищу "Машина". По итогам четырех раундов китайский боец праздновал победу единодушным решением судей.