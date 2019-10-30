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Новости   //    Единоборства / ММА

«РЕН ТВ» покажет бои Волкова и Магомедшарипова на турнире Fight Night

11:49
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В субботу, 9 ноября, телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире два боя, с участием российских бойцов, которые пройдут в рамках турнира Ultimate Fighting Championship.

Российский боец смешанного стиля Александр Волков выйдет на ринг против бывшего игрока в американский в футбол Грега Харди. В главное бое вечера боец полулегкой весовой категории Забит Магомедшарипов встретится с Келвином Кэттером.

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