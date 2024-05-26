Обладатель Кубка мира по борьбе Магомедов одержал четвертую победу в профессиональных ММА

Обладатель Кубка мира по борьбе 2019 года Расул Магомедов победил техническим нокаутом азербайджанца Илкина Шекералиева на турнире Grand Bellagio Championship в Батуми. Поединок продлился минуту и 15 секунд.

Это был четвертый бой Магомедова в профессиональных ММА — и четвертая досрочная победа в первом раунде. До этого он провел два поединка в бахрейнском промоушене Brave CF и поединок в белорусском промоушене BFC. Магомедов выступает в полутяжелом и тяжелом весах.

Магомедов продолжает участвовать в турнирах по вольной борьбе. В любительских же ММА он стал двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом Азии (за Бахрейн) и обладателем Кубка мира. А в 2021-м победил на чемпионате мира по боевому самбо. В вольной борьбе, помимо выигрыша Кубка мира, известен тем, что выиграл у Кайла Снайдера в 2019 году на Кубке памяти Ивана Ярыгина.