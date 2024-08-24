Наврузов рассказал, в чем Вартанян был сильнее Грозина на турнире «Наше Дело 85»

Известный кулачный боец Гаджи «Автомат» Наврузов оценил победу Эдуарда Вартаняна над Александром Грозиным на турнире «Наше Дело 85».

«Может быть от боя Вартаняна и Грозина ожидали большего: стойки, размены и так далее. Но перед боем Эдуард сказал, что есть уровни, и сейчас мы поняли, что такое уровень. Уровень — это подход к сопернику, умение сломать его тактику с использованием своих сильных сторон. Эдуард это великолепно продемонстрировал. Начало раунда, удар в печень, проход, удар, удар, проход в ноги. Кажется, что Александр этого не ожидал. Может, он думал, что Вартанян будет рубиться в стойке. Но рубка была фрагментами. Эдуард хорошо чувствовал удары», — цитирует Наврузова MMA.Metaratings.ru.

23 августа Вартанян победил Грозина в главном поединке турнира «Наше Дело 85».

Бой прошел в полусреднем весе и завершился победой Вартаняна единогласным решением судей.