Мать Ронды Роузи вступилась за дочь

Мать Ронды Роузи в своем блоге вступилась за свою дочку. Напомним, вчера экс-чемпионка UFC проводила первый бой более чем за год и была в первом же раунде нокаутирована Амандой Нуньес.

– Все те, кто критиковал Ронду за то, что она так близко к сердцу приняла поражение, не понимают, что она добилась такого успеха именно из-за того, что всегда очень переживала за свой результат, – написала Де Марс в своем блоге. – Тем, кто критикует Ронду, я скажу пару вещей. Я знаю ее лучше, чем вы, и это умный, добрый, талантливый, щедрый и трудолюбивый человек.