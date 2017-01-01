18:49 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Мать Ронды Роузи вступилась за дочь

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Мать Ронды Роузи в своем блоге вступилась за свою дочку. Напомним, вчера экс-чемпионка UFC проводила первый бой более чем за год и была в первом же раунде нокаутирована Амандой Нуньес.

– Все те, кто критиковал Ронду за то, что она так близко к сердцу приняла поражение, не понимают, что она добилась такого успеха именно из-за того, что всегда очень переживала за свой результат, – написала Де Марс в своем блоге. – Тем, кто критикует Ронду, я скажу пару вещей. Я знаю ее лучше, чем вы, и это умный, добрый, талантливый, щедрый и трудолюбивый человек.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а мама Глушакова ничего не сказала на это?

19:09

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