Кузьмин: «Все мы дрались на улице, поэтому я знаю, что такое кулачка»

Российский боксер Сергей Кузьмин рассказал о предстоящем дебюте в кулачных боях.

«Кулачка и бокс — это разные дисциплины одного вида спорта. Удары там одни и те же, но интрига в том, что в кулачке не нужно строить тактику на 12 раундов, а просто нужно молниеносно атаковать. Этот бой можно провести быстро и победить досрочно, потому что там нет перчаток. Может произойти все, что угодно, главное быть готовым. Я готов! Бои соперника я не смотрел, потому что всю жизнь в этом спорте и представляю, что такое кулачка. Все мы дрались на улице, и я в том числе, поэтому понимаю, что это такое и иду туда для того, чтобы познать что-то новое», — приводит слова Кузьмина Vprognoze.ru.

Кузьмин 20 сентября в главном событии турнира «Бойцовского клуба Рен-ТВ» в Москве проведет бой с американцем ДеАндре Сэвиджем.