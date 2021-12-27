Боец ММА Магомед Исмаилов оставил послание Александру Шлеменко, с которым он проведет бой летом следующего года.

«Как-то Мухаммад Али сказал, что в спальне, перед сном, он бил по выключателю и успевал лечь в постель пока не погас свет».

«Саша, лучше тебе не моргать, когда мы зайдем в клетку», — написал Исмаилов в Instagram.

В своем последнем поединке, который состоялся в октябре на AMC Fight Nights 105 в Сочи, Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде уступил Владимиру Минееву. Всего на счету Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.