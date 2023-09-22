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Сегодня, 19:18

Исмаилов оценил шансы олимпийского чемпиона по борьбе Сидакова в ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец ММА Магомед Исмаилов поделился мыслями о перспективах олимпийского чемпиона по борьбе Заурбека Сидакова в ММА.

«У топовых борцов уровня Сидакова очень высокие шансы хорошо заявить о себе в ММА. Если ты вольник, у тебя уже есть шансы. Имеет значение и то, какое внимание ты уделял другим видам единоборств. Если ты с детства занимаешься только борьбой, но временами смотришь бокс, иногда бьешь руками, пытаясь повторить Мухаммеда Али, то это просто космос. Если спортсмен всю жизнь боролся и никак не развивал свои навыки в других единоборствах, не интересовался другими видами спорта, то будет сложно. Безусловно, возможно, но тяжело. А если ты сформировался как борец, но в детстве «парился» над чем-то другим, кроме борьбы, то набрать навыков для ММА — дело пяти секунд», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Сидаков стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Россиянин победил американца Кайла Дэйка в финале чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomed-ismailov-ocenil-shansy-olimpiiskogo-chempiona-po-borbe-sidakova-v-mma-287173/
Заурбек Сидаков
ММА
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