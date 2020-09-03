Иранского рестлера приговорили к смертной казни за участие в протестах против правительства

Иранский рестлер Навид Афкари приговорен к смертной казни на родине, сообщает TMZ.

Как сообщает источник, 27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в протестах против экономической политики Ирана в 2018 году. Афкари и его два брата — Вахид и Хабиб — были задержаны, им были предъявлены обвинения в более чем 20 различных нарушениях закона. Все трое признаны виновными, однако Навид Афкари — единственный, кого приговорили к смертной казни. В дополнение к этому, спортсмен приговорен к 74 ударам плетью. Вахид Афкари приговорен к 54 годам заключения, Хабиб — к 27 годам. Оба также получат 74 удара плетью.

Мать братьев Афкари записала видео, в котором назвала судебный процесс против ее сыновей «несправедливым и полным лжи», отметив, что у ее сыновей «совсем не было возможности себя защитить». Новостное агентство The Human Rights Activists News получило письмо от Навида Афкари, в котором тот рассказал о том, что подвергся пыткам. В письме сообщается, что ему надевали на голову мешок, а также заливали алкоголь в ноздри.