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Хабиб — о бое с Порье: «Сбавим нагрузки и начнется уже целенаправленная сгонка веса»

16:12
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Российский боец ММА и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram рассказал, как проходит подгтовка к бою против Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

«Эти сборы прошли очень хорошо Альхамдулиллах, почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя и я готов ИншаАллагь.

На следующей неделе уже сбавим нагрузки и начнется уже целенаправленная сгонка веса».

 

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