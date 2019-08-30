Российский боец ММА и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram рассказал, как проходит подгтовка к бою против Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

«Эти сборы прошли очень хорошо Альхамдулиллах, почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя и я готов ИншаАллагь.

На следующей неделе уже сбавим нагрузки и начнется уже целенаправленная сгонка веса».