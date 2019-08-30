Хабиб — о бое с Порье: «Сбавим нагрузки и начнется уже целенаправленная сгонка веса»
16:12
Российский боец ММА и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram рассказал, как проходит подгтовка к бою против Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.
«Эти сборы прошли очень хорошо Альхамдулиллах, почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя и я готов ИншаАллагь.
На следующей неделе уже сбавим нагрузки и начнется уже целенаправленная сгонка веса».
Эти сборы прошли очень хорошо Альхамдулиллах, почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя и я готов ИншаАллагь. На следующей неделе уже сбавим нагрузки и начнётся уже целенаправленная сгонка веса. @alhadaya.ru @alhadaya_karazere #ufc242 #mma #ufc #alhadaya
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