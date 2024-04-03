Гаджиев считает возможный бой Емельяненко и Минакова бессмысленным

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о возможном поединке Александра Емельяненко и Виталия Минакова.

«Не вижу смысла. Не самая лучшая новость для Виталика, если его бой с Александром Емельяненко всерьез обсуждается. Если бы речь о нем шла пять-десять лет назад, это было бы здорово», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Ранее менеджер Александра Емельяненко рассказал, что боец готов провести бой против Виталия Минакова.