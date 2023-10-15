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Сегодня, 08:58

Четыре бойца получили денежный бонус по итогам UFC Fight Night 230

Давид Хачатрян
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Полулегковесы Эдсон Барбоза (24-11) и Содик Юсуфф (13-3), выступавшие в главном событии турнира, получили денежный бонус в размере 50 тысяч долларов в качестве «Боя вечера». Барбоза победил Юсуффа единогласным решением судей (49-46, 48-46, 48-46).

Бонус за «Выступление вечера» получили Джонатан Мартинес (19-4), победивший Эдриана Янеса (16-5) техническим нокаутом во втором раунде, и Мишел Перейра (29-11), который победил Андре Петроски (10-2) техническим нокаутом в первом раунде.

Турнир UFC Fight Night 230 состоялся 14 октября в Лас-Вегасе, США.

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