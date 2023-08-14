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Единоборства / ММА

Сегодня, 13:11

Артем Резников: «У Корешкова нет понятий. Такое ощущение, что Андрей не рос на улице»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников (24-7) ответил полусредневесу Bellator Андрею Корешкову (27-4), который посоветовал Алексею Кунченко (21-5) помалкивать, так как это «выглядит как крысы, полагающие, что корабль тонет, бегут с него».

«Он [Кунченко] сделал что-то плохое Андрею? Может, на деньги его кинул, может, что-то ему плохое сделал? Он [Корешков] говорит, мол, как охарактеризовать того, кто ушел [из команды]? Ну точно не плохими словами, — сказал Резников в интервью «Вестник ММА». — Можно сказать, предал нас, кинул нас, но ты не можешь обозвать. Он говорит, у него понятия такие, что может обозвать человека, если он ушел. Это получается, что у него нет понятий. Если говорить за понятия — у него нет понятий, потому что обозвать человека можно только тогда, если человек тебя обозвал или сделал тебе что-то плохое: кинул на деньги или с кармана вытащил деньги.
Крыса — это грубое слово, оно подходит к людям, которые воруют деньги. Такое ощущение, что Андрей не рос на улице, он не знает, что такое уличная жизнь. Может, у него был дом-зал, он не ходил на улицу, потому что у нас в Казахстане за слова такие могли так дать... и мог дать тебе худой. Ты возьмешь и худому скажешь: «Ты че, черт, иди отсюда», просто обзовешь его ни за что ни про что, а он возьмет нож и скажет: «Иди сюда», потому что он мужчина, у него, допустим, нет сил, но его оскорбили ни за что ни про что».

Кунченко, который ранее представлял школу «Шторм», обрушился с критикой на Александра Шлеменко (63-15), заявив, что не видел никакого развития карьеры в этой школе, несмотря на то, что она дала ему «толчок в спортивной карьере». Также Кунченко считает, что Шлеменко «испортил» Корешкова.

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