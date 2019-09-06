Александр Волков: «Единственное, чем может удивить Порье, это ударной техникой»

Российский боец Александр Волков попытался объяснить, за счет чего Дастин Порье может попробовать победить Хабиба Нурмагомедова.

— Естественно, в этом поединке фаворитом является Хабиб. В принципе все преимущественные параметры на его стороне, — цитирует Волкова РБК. — Логика проста: Хабиб до этого уже побеждал двух его оппонентов. Проще говоря, у Хабиба уже были победы над бойцами, которые сильнее его. Он — более опытный боец, чем Порье. Одно из его крупных преимуществ — он не проиграл ни одного боя и даже ни одного раунда.

Единственное, чем может удивить Порье, это ударной техникой. Но надо понимать, что Хабиб еще до Порье дрался с очень серьезными «ударниками». Посмотрим, конечно, насколько Порье будет готов к своему поединку — сможет ли он прыгнуть выше своей головы. Если у него и впрямь что-то получится — это будет сенсация. Но я посмотрел несколько боев Порье и, честно говоря, не увидел у него необходимой техники, с помощью которой он сможет осилить Хабиба. То есть мне кажется, что на сенсацию шансов у него маловато.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.