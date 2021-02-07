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Волков заявил о желании провести титульный бой

07:11
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Российский боец Александр Волков прокомментировал победу над голландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) в Лас-Вегасе. Волков заявил о желании провести поединок в тяжелой весовой категории.

«Я отлично себя чувствую, я иду за поясом. Много работал над боковыми ударами, над борьбой. Я почувствовал, что могу нокаутировать Оверима. Я видел его лицо, у него было много рассечений. Просто ждал момента, чтобы нанести хороший удар. Я много работаю, сейчас нахожусь в хорошей форме. Считаю, что в будущем буду еще лучше. Конечно, я хочу драться за титул. Посмотрим, на какое место я попаду после этого поединка», — сказал Волков.

Волков выиграл у Оверима техническим нокаутом во втором раунде пятираундового поединка.

На счету 32-летнего Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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