Оверим уверен в своей победе над Волковым на турнире UFC Fight Night 184
08:13
Голландский боец Алистар Оверим на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный бою против Александра Волкова.
«Победа шестого февраля неизбежна», — подписал публикацию Оверим.
Бой Волков — Оверим состоится в Лас-Вегасе в ночь с шестого на седьмое февраля на турнире UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе. Последний поединок «Драго» провел в октябре прошлого года, нокаутировав Уолта Харриса.
В смешанных единоборствах 32-летний россиянин провел 36 поединков, в которых одержал 32 победы и четырежды проиграл. 40-летний голландец имеет рекорд 47-18.
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