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Оверим уверен в своей победе над Волковым на турнире UFC Fight Night 184

08:13
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Голландский боец Алистар Оверим на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный бою против Александра Волкова.

«Победа шестого февраля неизбежна», — подписал публикацию Оверим.

Бой Волков — Оверим состоится в Лас-Вегасе в ночь с шестого на седьмое февраля на турнире UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе. Последний поединок «Драго» провел в октябре прошлого года, нокаутировав Уолта Харриса.

В смешанных единоборствах 32-летний россиянин провел 36 поединков, в которых одержал 32 победы и четырежды проиграл. 40-летний голландец имеет рекорд 47-18.

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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