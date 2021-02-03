Оверим уверен в своей победе над Волковым на турнире UFC Fight Night 184

Голландский боец Алистар Оверим на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный бою против Александра Волкова.

«Победа шестого февраля неизбежна», — подписал публикацию Оверим.

Бой Волков — Оверим состоится в Лас-Вегасе в ночь с шестого на седьмое февраля на турнире UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе. Последний поединок «Драго» провел в октябре прошлого года, нокаутировав Уолта Харриса.

В смешанных единоборствах 32-летний россиянин провел 36 поединков, в которых одержал 32 победы и четырежды проиграл. 40-летний голландец имеет рекорд 47-18.