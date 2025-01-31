Жизнь Шары Буллета полна приключений. В Дагестане покарал за мини-юбки, в США нажился на барыгах, в Тае спас человека, размахивая стулом

10 задорных историй от звездного бойца.

Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет) 1 февраля проведет бой с Майклом Пейджем и в случае победы значительно увеличит как свою популярность, так и шансы на бой с соперником из топ-5 рейтинга средневесов UFC.

Помимо зрелищного стиля, у Шары есть исключительно броская внешность, уличная харизма, желание рассказывать о себе, а еще талант находить всякого рода приключения — вляпываться в истории, грубо говоря. Куда бы он не поехал, везде с ним что-то да приключится. Ниже — 10 историй от Шары, о которых он рассказывал в разных интервью (в частности «СЭ»). Большинство из них так или иначе связаны с разборками. Но чего вы еще хотели от тайбоксера и бойца ММА, который рос на улицах Махачкалы?

История 1. Играл в футбол — вратарем, но был изгнан из команды за драку один на один

— Мы играли против команды Кизилюрта. И у Буйнакска с ними всегда были принципиальные матчи. Когда они к нам приезжали, их побили очень сильно, ребро одному сломали. Потом, когда наша команда поехала в Кизилюрт (меня, слава богу, тогда не было), наших жестко подкинули на том матче. Они позвали уже не просто футболистов, а всех спортсменов, бойцов, напасть на нашу команду.

И был третий матч в нейтральном городе — Махачкале. Там уже у меня драка сложилась. Изначально была острая ситуация — я же родился в Махачкале, у меня там друзья. Кизилюртовская команда начала себе позволять лишнего, а я долго не ждал — позвонил друзьям. Мы собрались в парке, было много людей, но по-честному решили выходить один на один. А надо было уезжать, и тренер говорит: «Или ты садишься в «Газель» и едешь с нами обратно в Буйнакск, или ты больше не игрок нашей команды».

А там уже такая ситуация была, что мне надо было выйти один на один, решить вопрос. Не стал слушать тренера и пошел драться. Представляете: столько людей собрал, а потом сел и уехал! Вот ты с какими мыслями уедешь?! (В интервью «Матч ТВ».)

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История 2. Закидал девушек яйцами, потому что те гуляли по Махачкале в мини-юбках

— Мы, бывало, [в детстве] яйцами кидались. Один раз, помню, увидели девушек таких, раздетых вообще, в таких мини-юбках, вульгарно одетых слишком. В те времена это вообще редко было, чтобы кто-то так одевался. Видим, в общем, из машины вышли две девушки и куда-то в магазин зашли. Мы побежали быстро, яйца купили и за угол встали, ждем, когда они выйдут.

В итоге они вышли, и мы их яйцами закидали. Помню, там была ветка дерева, я яйцом в эту ветку попал, и от этой ветки яйцо разбилось и все ей на лицо пошло. А друг мой, у него тогда была Nokia 6300, только вышла тогда, и он снимал. Мы сказали ему: «Сними». И он стоял снимал, но этого момента не дождался, перестал снимать, ха-ха, ловить начал. И так не сняли этот момент, такой кадр потеряли, контент. (В интервью «СЭ».)

История 3. В 19 лет приехал на турнир по панкратиону в Москве, итог — массовая драка прямо в клетке

— Я тогда тренировался у Низама Ашуралиева по тайскому боксу. Вернулся из Махачкалы в Москву. И он мне говорит: «Через пару дней открытый ринг будет, ты тоже подерешься». — «Как подерусь? Я же не тренировался». — «Ничего, подерешься». И рассказал мне историю: один человек решил покурить, вышел из вагона — в Сибири, и поезд уехал, а до следующей остановки много километров. А он был раздетый. Ему пришлось бежать. И он добежал. Не был к этому готов, покурить просто вышел. Он рассказал мне эту историю, она меня смотивировала. Я подумал, что человеческий организм может быть способен к такому, о чем мы даже не подозреваем.

Пришел на этот открытый ринг. Мне говорят: «Ты куда?!» И не дали на открытом ринге по тайскому боксу участвовать, так как конкуренции не было как таковой. Типа: «С кем ты будешь драться?» Я тогда уже опытным был бойцом. Тренер сказал: «Иди по ММА тогда подерись, здесь тебе не с кем драться». Меня записали. Я в бланке написал рекорд, что я международный мастер спорта по ММА. По максималке написал! И против меня вышел опытный грэпплер. Я его зацепил несколько раз, он уходил от боя, я ему еще раз дал. Зарубились мы. Я попал, он упал, я пошел добивать, когда добивал — одной рукой добивал, а другая здесь была. Получается, он на руку мне вышел. А я на тот момент ни одной тренировки по ММА даже не сделал. Он на руку мне вышел, я коленом закрыл руку, и получилось, что он не может вытянуть ее на болевой. И я жду подсказки какой-то, что дальше делать. Я знал, что я заблокировал — а дальше что? Сижу, жду. Тупо не знаю, что делать. А мои тренеры — тайские боксеры, они не знают ничего о грэпплинге. Молчат, чтобы глупость не сказать, ошибку не допустить.

Он мою пятку наверх — и моя рука разложилась, выскочила. До боя я тренеру говорил: «Это открытый ринг все-таки, травмироваться сейчас нехорошо будет». Он: «Да, да, конечно. Если руку тянуть будет — сдайся». И я решил сдаться.

Мой брат что-то выкрикнул. Мой оппонент что-то ответил: «Сам такой». Или что-то такое сказал. Я не смог стерпеть, что моему брату такое говорят. Решил его [оппонента] как-то образумить и легкий тычок сделал ему по лицу. Удар отрезвляющий. Но это его только раззадорило и разожгло большой скандал. Толпа на толпу получилось. Целый кипеж. Меня в итоге из-за этого дисквалифицировали с панкратиона. И больше не выступал я там. А соперник на самом деле хороший парень был, ничего лишнего себе не позволял. Просто мой брат ему что-то на эмоциях выкрикнул, а он ответил. (В интервью «СЭ».)

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История 4. Перед важным боем (с Сергеем Мартыновым в августе 2022-го) решил проверить себя на силомере, итог — сломал кость в кулаке

— У меня был один случай плохой в Дагестане. Я эти аппараты постоянно бил, бил, рекорды выбивал, и друзьям это нравилось. Один раз проходили мимо аппаратов. Я тогда только спустился с гор, в хорошей форме был, и мне вообще не до этих аппаратов было, я уже набился этих груш в зале.

И мне друг говорит: «Давай, да, ударь». Я: «Не, не буду бить». — «Ладно, я ударю». И засунул много денег сразу, и там надо было много бить. И он устал уже бить, один удар остался. Он говорит: «Хотя бы один удар ударь». Я бью этот удар. Эта груша застегивается наверх. И мой удар почему-то не остановился. Там табло было, которое [силу удара] показывает. И я в табло засаживаю. И кулак ломается, блин. Вот здесь на кулаке есть косточка маленькая (показывает на верх кисти). И она пополам у меня разделилась, короче.

Признаться честно, на бой с Мартыновым я вышел с этой травмой. Она уже немного зажившая была, я весь тренировочный процесс не работал этой [правой] рукой, и именно перед боем она [боль в руке] меня отпустила. Видео [удара] есть, но я его не покажу. Я там прям крикнул: «А-а-а...» Такой злой был — и на друга, и на аппарат, на все. (В интервью «Вестнику ММА».)

История 5. Приехал на UFC 280 как болельщик и попал в зал бесплатно и без билетов — по так называемой буйнакской схеме

— Честно говоря, когда садился в самолет, много кто не верил, что я попаду на турнир (UFC 280, октябрь 2022 года, главный бой — Ислам Махачев против Чарльза Оливейры. — Прим. «СЭ»), потому что билеты 1000-2000 долларов стоили. Тяжело было туда попасть. Даже Гор сам говорил, мол, оставь, мы не попадем туда. Я ему сказал: «Всегда попадал, сейчас, что ли, не попаду? По буйнакской схеме как всегда залечу». Вот так и получилось.

Гор встал в очередь, чтобы купить эту мастерку на улице, он уже отчаялся, что туда не зайдет [внутрь арены], потому что многие, кто купил официально билеты, не могли зайти — говорили, что хакеры взломали систему, и они не cмогли зайти. Такая толпа была на улице!.. Даже Магомед Мустафаев — боец, который должен был там драться, не мог зайти. (Улыбается.) И Гор в отчаянии был уже, пошел мастерку покупать.

И в это время ко мне подошел товарищ, который меня знает, провел меня через эту ВИП-ложу, завел меня туда по виповскому билету, и вот так внутри я оказался. А Гор остался в очереди за мастеркой. (Улыбается.) Смешно получилось. Но я долго не смог там сидеть. А там такая заруба была! Никита Крылов зарубился с Волкановским (имеет в виду Волкана Оздемира. — Прим. «СЭ»), первый раунд. И мне Гор такой: «Эй, я сейчас уеду!» Я там сижу бои смотрю, а Гор на улице. (Улыбается.) Потом я пошел и нашел еще один виповский билет, в итоге его завел — и нормально все.

Главный кард — там атмосфера сумасшедшая была. Не пожалел, что поехал туда. Только плюсы от того, что я там оказался. В Дубае UFC Gym посетил, с разными нужными людьми познакомился. Интересный турнир был, а потом в Таиланд улетел на сборы. (В интервью «СЭ».)

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История 6. Прилетел в Лос-Анджелес, а там его ждал мужчина с мешком перчаток для подписи. В следующий раз Шара взял с него 400 баксов

— Знаешь, что интересно было... Я прилетел в Лос-Анджелес, и ко мне толпа налетела! Я даже никому не говорил, что я прилетаю. И там фанаты налетели — с фотками, перчатками. И я вот каждому подписываю. Думаю: «Фанаты, надо расписаться». Расписываюсь — и в моменте смотрю: я слишком много расписываюсь. Смотрю — один человек достает целый мешок перчаток. И я расписываюсь-расписываюсь, расписываюсь-расписываюсь... Еще один приносит сумку. Я думаю: «Зачем так много?!» Я не понимал тогда, только прилетел в Америку. Я не понимал, что это бизнес. Я думал... Да, они это продают. А я не знал об этом.

Теперь я улетел в Лас-Вегас. Когда снялся уже в фильме — в Лас-Вегас полетел. И в Лас-Вегасе только понял, что это бизнес, короче. А потом, когда обратно в Лос-Анджелес прилетел, этот же человек стоит в аэропорту. Я никому не говорил [о прилете]. И он с этими фотками и мешком с перчатками подходит. Я ему говорю: «Э, ты меня в прошлый раз обманул, денег не дал, ты бизнес на этом делаешь!» Он такой: «Все-все, я отдаю!» 400 долларов вытащил: «Вот, 400 долларов!»

Рядом с ним такой же стоит тип, который тоже на этом, видимо, заработать хочет. Я говорю: «Ладно, сколько подписать?» Где-то 12-13 подписей сделал. И теперь этот, слева который, другой, тоже свои сует! Я ему говорю: «Ты подожди, ты куда? Ты мне давал что-нибудь?» А он говорит: «А у меня нету кеша. В банке деньги». Я говорю: «Ладно, я подожду. Ты быстрее пойди в банк, принеси деньги». Ха-ха-ха-ха-ха! Пошел, 200 долларов принес. Такой один стенд был большой у него с фотками. И я вот два стенда ему подписал на 200 долларов. И все вот... Тоже интересный момент. На мне пытались заработать, а я даже не знал об этом. А потом, когда уже включился, свое отыграл чуть-чуть. Ну да, если они бизнес делают. Я же не знал, что там фанаты смешались с бизнесменами этими... Там надо уже с ними тоже уметь дела вести, так сказать. (В интервью «СЭ».)

История 7. Пришел в баню в Америке, а там все голые, да еще и требуют снять шорты (мусульмане в бане полностью не раздеваются)

— Интересная история, кстати, там была [в Голливуде]. Я приехал, после боя не отдохнул — и сразу на съемки, на съемочную площадку. И два-три дня проходит — и я уже запарился. «Я парную хочу», — говорю. Хотя бы расслабиться чуть-чуть. Я говорю: «Лед и пар где здесь есть?» Холодная ванна и пар. Они говорят: «Сейчас 9 часов [вечера] уже. Там есть одно место хорошее — уже закрыто. Но есть корейская какая-то. Давай в корейскую отвезем тебя». Я говорю: «Там нормально?» — «Да, нормально».

Я туда иду... Захожу и уже чувствую: что-то не то... А я в Китае был в таких темах. Такое место: даешь деньги, там три этажа разных развлечений. Первый этаж — баня-маня, все дела, второй этаж — игровая, третий этаж — фильмы... И вот типа вот такого что-то было. Первый этаж — бани разные. И все голые ходят. Все голые ходят... А я в трусах, короче. Надел шорты такие, да. Иду, и меня настигают: «Эй, нельзя тут в шортах!» Я говорю: «Больные, что ли?! Отстаньте от меня!» Захожу — пар такой, что, наверное, я вот из Саудовской Аравии прилетел — там жарче на улице, чем в бане. Я в шоке сижу, думаю: «Блин, здесь целый день надо сидеть походу, жи есть?» Я думаю: «Куда они... Просто мое тело раздраконили». Потом захожу в эту холодную ванну. Холодная ванна тоже не холодная оказалась, а просто прохладненькая. И теперь эти хозяева этого места... ну, не хозяева, а администратор... Взял — запаривает: «Э, здесь нельзя в шортах». Я думаю: «Блин, что они от меня хотят? В шортах нельзя...»

Короче, на второй этаж поднялся. «А там на втором этаже есть теплая комната, — говорит [администратор]. — Другое место». Пошел, там лег — и сижу-сижу, сижу-сижу. И один такой сидит напротив меня... И такой голову поднимает и говорит: «Ты как здесь оказался? Звезда мирового масштаба». Ну, на русском разговаривает. «Что она здесь делает?» А я думал: «Блин, хоть бы меня здесь никто не узнал!» «Как ты здесь оказался?» — говорит. (В интервью «Ушатайке».)

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История 8. Спасая человека, вышел против тайцев, вооруженных ножами. Дрался барным стулом, кого-то уронил, спас и человека, и себя с другом

— Честно говоря, когда пробежки делаю, тоже всегда боюсь, что сейчас до меня кто-нибудь докопается. Потому что ты бежишь уставший, уже на морально-волевых, короче. И драться после такой пробежки, особенно если в гору бежишь... Добежал, допустим, до тебя докапываются, а ты уже выдохшийся — и драться надо. Он тоже, может, бежал, не успел отдышаться нормально, и на него напали.

[На него толпой напали?] Блин, бывает эффект толпы. Иногда человеку в глаза посмотришь — и он развернется, сам убежит, жи есть. А когда толпа — он как разъяренный волк, жи есть, как лев. Бывали такие ситуации, где я один оказывался, а напротив — толпа. В Таиланде даже такое было. Передо мной люди дрались — толпа на толпу. И тайцы одного загнали — и толпой начали его месить.

Я больше всего не хотел вмешиваться в эту ситуацию. Иду, иду — мол, только меня не заденьте, жи есть, оставьте в покое. Они яро дрались между собой. Те рубку давали, эти тоже не уступали. И с одной дороги на другую перебегали, перебегали. Один остался, и они толпой его месят, прыгают на нем. Я вижу — уже в натуре мертвец, наверное, жи есть. Там бары были, на этой улице, и один берет такой железный барный стул. Поднимает стул и хочет его им ударить. Я подумал, что это уже смерть чистая. Подбегаю, хапаю этот барный стул. И тут другой человек подбегает, хочет отобрать у меня барный стул. Он в кожаной куртке был, на сутенера похож. И с ним у меня пошла рубка за этот барный стул. То есть мне, которому меньше всего хотелось в этой ситуации оказаться, пришлось драться со всеми.

Та толпа, которая была, куда-то исчезла, и мне с моим другом пришлось со всеми справляться. Он двухметровый боксер, супертяжеловес. Если бы он не был, наверное, мне тяжелее было бы намного, потому что он успел пару человек стегануть, которые на меня замахнулись.

Успели мы кому-то надавать, а потом они ножи взяли и за нами побежали. Я с тем [в кожаной куртке] разбирался, еще другому надавал. Те, кто в обиде на нас остался, они вроде лежали, потом резко поисчезали — и раз, с ножами уже идут! У меня барный стул этот, я его вот так поднимаю, и друг мой еще один барный стул берет. Подняли мы барные стулья, а этот [в кожаной куртке] бежит на нас с ножом. И сзади него еще люди.

Думаем: «У нас же барные стулья есть, что он сделает нам?» Размахнулись, уже хотим в него кинуть. И тут кто-то хватается сзади за эти барные стулья и придерживает. И получается, что мы не можем кинуть. В такой неловкой ситуации оказались, реально опасной. Он уже добегал до нас. Мы друг на друга смотрим и уже по глазам понимаем, что надо делать. Отпустили барные стулья и побежали! Он прятался за людьми, бежал за нами. За ним еще люди. Короче, реально хотели нас порезать. Там такие опасные тайцы.

В итоге убежали мы с этой улицы, жи есть. Я по дороге, когда бежал, еще один барный стул на всякий случай взял. Такая грязная улица была там с этими барами. Просто решили прогуляться там. Вот так встряли из-за этого человека. Я даже не знаю, кто это был, но мы ему спасли, можно сказать, жизнь. (В интервью «СЭ».)

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История 9. В Москве специально толкнул плечом обнаглевшего мигранта, был атакован. Мигрант получил пощечину, а его друзья попадали в нокауты

— Я раньше был охотником на формы «Россия», олимпийские. На одну форму нарвался в каком-то метро, и далеко мы с другом поехали: «Поехали, там одна форма есть на Восточной, пока она не ушла». Я гнался за формами: 2002, 1996, 1998, которые на Олимпиадах были. И поехали, выходим из вагона и должны были по лестнице пойти. А там ребята стоят, они мигранты были. Блин, ну вот так стоят, в проходе, как будто их метро, точку взяли и контролируют. А это проход для всех людей.

Я понимаю, что наглеют, вижу, что один вообще не собирается двигаться, и я его так специально плечом задел слегка и дальше иду. Идем-идем с другом, и тут такой свист нам вдогонку: «Фффить!» Я такой: «Это они нам свистят?» Улыбаюсь, они еще свистят так, как в 90-х. Мы подходим: «Че свистишь?» И они борзеют сразу же: «Вы откуда?» — «Мы из Дагестана, жи есть». — «Пойдем выйдем на улицу». Они откуда-то были, мигранты, тоже горные, но не с Кавказа точно.

Он берет меня в охапку и дергает за руку, пойдем. И я уже не стерпел, руку убрал и такую звонкую ему дал... чапалах. И только я ему — чах! — и другой на меня дернулся, и мой друг ему засаживает. Другой потом на моего друга, я ему с ноги — чах! Он тоже садится. Там из четверых двое были воины настоящие, до конца дрались, а остальные двое, особенно тот, кто борзел больше всех, пытались прятаться за всеми. Пока я роняю его друзей, он прячется за ними. Я уже бегу за ним, он убегает, бегу-бегу, думаю, блин, сколько бежать за ним можно?

И пока отбежал, мой друг с троими остался. Возвращаюсь, и троих этих пороняли мы всех. А тот прячется за столбами. «Че стоишь? Вон твои друзья лежат». Но он не подошел, он звонкую пощечину хапнул, ему хватило. А друзья как мужики дрались. В итоге всех четверых мы ушатали, можно сказать. Один сбежал. (В интервью «СЭ».)

История 10. Приехал паломником в Медину, попал в полицейский участок

— За то, что у меня лицо закрыто было, меня забрали. В мечети был, не хотелось, чтобы со мной там фоткались. С мечети в отдел пошли, там потом допрашивали, минут 15-20 там пробыли. В итоге они все в отделе подписались на меня в инстаграме и отпустили! (В интервью «СЭ».)