Средний вес стал самым интересным в UFC. Только классных бойцов из СНГ там аж 11 человек

Каждый бой интригует.

Последние годы было принято считать легкий и легчайший веса самыми сильными в UFC (а кто-то по инерции и продолжает считать).

Легкий был неразрывно связан с Хабибом и продолжающим его дело Махачевым, а в легчайшем пару лет назад был период, когда в топ-10 находились целых шесть чемпионов UFC. Однако теперь эти дивизионы постарели и разбрелись, и называть их в числе лучших будет только тот, кто не следил за боями минимум года полтора.

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В топ-10 легкого веса, например, только один боец моложе 33 лет — Арман Царукян. Порье и Гэтжи осталось провести от силы один-два боя, и они закончат. Оливейре, Дариушу и Мойкано — по 35 лет, Чендлеру 38, Гамроту, Хукеру — 34, Махачеву и Холлоуэю — 33. Ниже топ-10 народ помоложе — Физиев (31), Тернер, Сен-Дени (по 29), Доусон (30), но кого-то из этих ребят трудно назвать будущим чемпионом, как и трудно назвать такую группу бойцов будущей опорой лучшего дивизиона в организации.

Если смотреть строго, на весь легкий вес есть только два супертопа в самом расцвете сил — Махачев и Царукян (Махачев с высокой вероятностью проведет не больше двух боев и покинет категорию) и в общей сложности пять-семь классных нестарых бойцов (Махачев, Царукян, Физиев, Сен-Дени, Доусон, Тернер, Холлоуэй). При всем уважении к Мойкано и Оливейре, им в этом году будет по 36 лет, лучшие их годы позади, их нельзя считать долговременным костяком этого дивизиона.

В легчайшем ситуация похожая — там выпадает группа классных бойцов из-за возраста: Сехудо (37), Фигередо (37), Фонт (37), Альдо (38). Когда в топ-15 попадают 37-летний Аиеманн Захаби (13-я строчка рейтинга), 34-летний Маркус Макги, когда пенсионера Альдо возвращают сразу в топ-10 — понятно, что в дивизионе запустение.

Группа молодых супертопов там, конечно, приличная — Нурмагомедов, Сэндхэген, Ян, О'Мэлли плюс 34-летний чемпион Мераб Двалишвили, но они все подрались между собой, а расширить эту группу некому. Вера, Сонг Ядонг, Кайлер Филлипс уже как будто уперлись в свой потолок, Баутиста тоже не выглядит бойцом уровня чемпионской гонки. Если Мераб вдруг резко состарится в ближайшие пару лет, там останется четыре топа, которым придется по десятому разу драться друг с другом.

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А теперь давайте посмотрим на средний вес, самый русскоязычный вес UFC. Только классных бойцов из СНГ там восемь человек, еще троих можно поставить где-то рядом с ними как очень крепких.

Хамзат Чимаев, 14-0, 8-0 в UFC.

Насрудин Имавов, 6-1 в последних 7 боях UFC.

Роман Копылов, 6-1 в последних 7 боях UFC.

Шара Буллет, 15-0, 4-0 в UFC.

Роман Долидзе, 6-2 в последних 8 боях UFC.

Алиасхаб Хизриев, 14-0, 1-0 в UFC.

Икрам Алискеров, 15-2, 2-1 в UFC.

Азамат Бекоев, 19-3, 1-0 в UFC, 7 побед подряд в ММА.

Добавляем к ним еще трех очень качественных бойцов из СНГ: Армена Петросяна, Абусупьяна Магомедова и Исмаила Наурдиева.

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Посудите сами, только одних бойцов из СНГ классных и молодых в дивизионе аж восемь человек! А теперь посмотрим на иностранных:

Дрикус юю Плесси, чемпион.

Шон Стрикленд, бывший чемпион, претендент на пояс.

Израэль Адесанья, бывший чемпион.

Роберт Уиттакер, бывший чемпион.

Кайо Борральо, топовый боец на 7 победах подряд.

Энтони Эрнандес, топовый боец на 6 победах подряд (5 финишей).

Брендан Аллен, топовый боец на 7-1 в последних 8 боях UFC.

Бо Никал, 7-0, 4-0 в UFC, один из лучших колледж-борцов в UFC, большая надежда этого веса.

Джо Пайфер, 4-1 в UFC, перспективный нокаутер.

Райнер де Риддер, 19-2, 2-0 в UFC, 2 финиша.

И это мы не учитываем еще Мишеля Перейру на 8-1 в последних 9 боях UFC, Джареда Каннонье, Марвина Веттори и Пауло Косту.

Просто сумасшедший подбор бойцов, которого хватило бы на 3 дивизиона. Посмотрим, как сейчас подерутся Имавов и Адесанья 1 февраля, важный бой, определяющий смену поколений в этом весе. Либо у нас появляется новый претендент на пояс, молодой сильный Имавов, либо постаревший Адесанья еще удерживает свое поколение в игре и показывает слабость новой волны бойцов в этой категории.