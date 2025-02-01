Биография Саида Нурмагомедова: жизнь и спортивная карьера бойца UFC из Махачкалы

Путь дагестанского бойца ММА.

Саид Нурмагомедов

Дата рождения: 5 апреля 1992 года.

Место рождения: Махачкала (Дагестан, Россия).

Место проживания: Махачкала (Дагестан, Россия).

Вид спорта: ММА.

Рост: 172 см.

Весовая категория: легчайший дивизион (61 кг).

Рекорд в ММА (на январь 2025 года): 18-3.

Следующий бой: vs Винисиус де Оливейра на UFC Fight Night 250 (1 февраля 2025).

Детство и юность Саида Нурмагомедова

Саид Нурмагомедов родился 5 апреля 1992 года в Махачкале. В раннем возрасте мальчик был очень активным. Первым видом спорта, которым он занимался с ранних лет и до пятого класса, был футбол. Позже Саид увлекся кикбоксингом. Однако этот вид спорта предполагал травмы, к которым подросток был склонен ввиду своей комплекции, а потому юноша посвятил тренировкам меньше года и решил прекратить занятия.

Смотря на сверстников, Саид решил остановиться на смешанных единоборствах. Параллельно он добавил занятия по армейскому рукопашному бою.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Начало карьеры Саида Нурмагомедова в ММА

Карьеру в профессиональных ММА Нурмагомедов начал в возрасте 17 лет. 22 августа 2009 года на турнире WUFC 15 в Визеу (Португалия) дебютант победил удушающим приемом португальца Оскара Нэйва на старте третьей минуты первого раунда. Однако этот успех был омрачен травмой крестообразных связок, Саиду пришлось поставить толком не начавшуюся карьеру на паузу в три года.

После восстановления от травмы Нурмагомедов провел второй бой на профессиональном уровне только 12 мая 2012 года (победил рычагом локтя казаха Жолона Жайлубая), а третий — 3 июня 2013-го (победил гильотиной соотечественника Абдулмуталиба Гаирбекова). Параллельно с выступлением во второстепенных российских организациях дагестанец завоевав титул чемпиона мира по ММА.

В 2014-м Нурмагомедов начал выступление в Absolute Championship Berkut и провел в промоушене четыре боя за год. После трех побед (две — единогласным решением судей и одну — техническим нокаутом) в организации Саид потерпел первое в карьере поражение — от соотечественника Магомеда Бибулатова единогласным решением судей.

В 2016-м Нурмагомедов продолжил выступление в организации World Fighting Championship Akhmat. Две победы над бразильцами Диего Марлоном и Уолтером Перейрой вывели его на титульный бой. Поединок за пояс в легчайшем весе состоялся 22 марта 2016 года на турнире WFCA 30 в Грозном. Саид победил соотечественника Абдулрахмана Дудаева судейским решением. После этого дагестанец дважды успешно защитил пояс в 2017-м, победив бразильцев Андерсона дос Сантоса и Луиса Альберто (гильотиной и единогласным решением судей соответственно).

Фото Global Look Press

Карьера Саида Нурмагомедова в UFC

Саид Нурмагомедов дебютировал в ведущей лиге мира ММА в возрасте 26 лет — 14 июля 2018 года на турнире UFC Fight Night 133 в Бойсе (США). Соперником россиянина стал американец Джастин Скоггинс, победу над которым он получил раздельным судейским решением.

2 февраля 2019 года Саид нокаутировал бразильца Рикардо Рамоса на UFC Fight Night 144 в Форталезе (Бразилия). Поединок завершился на третьей минуте первого раунда после удара ногой с разворота и последующего добивания.

Промоушен назначил Нурмагомедову поединок с еще одним бразильцем — Раони Барселосом на UFC Fight Night 165 в Пусане (Корея) 21 декабря 2019-го. Дагестанец проиграл единогласным решением и потерпел первое поражение в UFC. Позднее Нурмагомедов рассказал, что во время подготовки травмировал ребро, но решил не отказываться от боя.

«При подготовке к прошлому бою я травмировал ребро — была трещина в хряще. Весь лагерь я сделал без борьбы, подрался. После боя я восстановился, отдохнул и поделал процедуры», — рассказал Нурмагомедов агентству ТАСС в первой половине октября 2020 года.

17 октября 2020 года уроженец Махачкалы начал новую победную серию. Боец отправил в нокаут филиппинца Марка Шригла на исходе первой минуты первого раунда на турнире UFC Fight Night: Ортега — Корейский зомби в Абу-Даби (ОАЭ).

Нурмагомедов пропустил весь 2021 год и вернулся в октагон 22 января 2022 года на UFC 270 в Анахайме (США). Саид впервые выступил в главном карде номерного турнира и финишировал американца Коди Стэманна на 47-й секунде первого раунда за счет гильотины.

«Я хочу выступить до Рамадана. Я готов подраться в ближайшее время. Я слышал, что у UFC 8 апреля будет турнир в Бруклине, я хотел бы там выступить. Меня устроит любой топовый оппонент. Я уже говорил, что мне интересен бой с Марлоном Верой, но и любой другой топовый соперник мне подойдет», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после UFC 270.

Следующий бой организация назначила Нурмагомедову на 9 июля 2022 года. В рамках UFC on ESPN 39 (также известный как UFC Vegas 58) в Лас-Вегасе (США) россиянин победил бразильского бойца Дугласа Силву ди Андради единогласным решением. После боя Саид выразил желание разделить октагон с любым именитым соперником: «Любой из топ-10, топ-15. Пришло время мне войти в рейтинг».

17 декабря 2022-го на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил гильотиной узбека Саида-Йокуба Кахрамонова. Россиянин проигрывал по ходу боя, но на исходе четвертой минуты второго раунда смог финишировать соперника.

«Самим боем я недоволен, потому что его проигрывал, но доволен тем, что финишировал соперника. В этом бою у меня были отеки, я слишком залился водой и был беспомощным. На опыте и мастерстве сделал свое дело. Этот прием (гильотина. — Прим. «СЭ») я постоянно оттачиваю и владею им хорошо. Подготовка была хорошая. Во время лагеря я очень хорошо подготовился, но весогонка получилась сложной. Я много воды перепил, много электролитов выпил после взвешивания, и был сильный отек. Раньше я этого не делал, а в этот раз решил попробовать по этой системе подводить себя к бою и перепил электролитов», — сказал Саид в интервью MMA.Metaratings.ru в начале марта 2023 года.

Следующим соперником Нурмагомедова стал американец Джонатан Мартинес, который нанес Саиду третье поражение в карьере и второе в UFC. 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США) бойцы провели в клетке всю дистанцию, а судьи присудили победу Мартинесу.

«Я не считаю, что проиграл тот прошлый бой. Как его судили... Он после меня выиграл у хорошего соперника. Мне он ничего не смог сделать в ударке, я его перебивал. У него просто был контроль у сетки на полторы минуты больше. Зато я перебивал, в партере доминировал. Не знаю, как они это судили. Мне кажется, и коэффициент сыграл. Мне объясняли, что перед третьим раундом коэффициент был 6.50. Ставишь 100 тысяч, выигрываешь 650 [тысяч]. Может, кто-то что-то и замутил», — сказал боец в интервью «Чемпионату» в ноябре 2023-го.

21 октября 2023 года Нурмагомедов на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) победил таджикского бойца Муина Гафурова своим фирменным приемом — гильотиной. Бой продлился минуту и 13 секунд.

«Большое спасибо. Очень хорошо себя чувствую. Был очень настроен на этот бой. Я видел, что могу закрыть эту гильотину. Это моя коронка», — сказал Нурмагомедов после боя.

Статистика боев Саида Нурмагомедова в UFC

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 21 октября 2023 Муин Гафуров Победа, SBM 1 / 1.13 18-3 12 марта 2023 Джонатан Мартинез Поражение, UD 3 / 5.00 17 декабря 2022 Саидыкуб Кахрамонов Победа, SBM 2 / 3.50 9 июля 2022 Дуглас Силва де Андраде Победа, UD 3 / 5.00 22 января 2022 Коди Стэманн Победа, SBM 1 / 0.47 17 октября 2020 Марк Штригль Победа, KO/TKO 1 / 0.51 21 декабря 2019 Раони Барселос Поражение, UD 3 / 5.00 2 февраля 2019 Рикардо Рамос Победа, KO/TKO 1 / 2.28 14 июля 2018 Джастин Шоггинс Победа, SD 3 / 5.00

Видео боев Саида Нурмагомедова в UFC

Саид Нурмагомедов vs Муин Гафуров: видео боя UFC

Все финиши Саида Нурмагомедова в UFC (видео)

Достижения Саида Нурмагомедова

Чемпион WFCA в легчайшем весе (2016)

Чемпион мира по ММА (2013)

Фото соцсети

Личная жизнь Саида Нурмагомедова

Саид холост. О личной жизни боец рассказывает в социальных сетях, делится фотографиями с друзьями и племянником, с которым проводит много времени. Однако фотографий с девушками на странице спортсмена нет. Своими хобби Нурмагомедов называет верховую езду, катание на сноуборде и лыжах.

Саид Нурмагомедов не является братом экс-чемпиона UFC непобежденного бойца легкого веса Хабиба (29-0). Раньше фанаты считали их родственниками, но род Саида не связан с родом Хабиба и его троюродных братьев Абубакара, Умара и Усмана.

«Помогает ли мне это [влияние фамилии на карьеру]? Раньше все действительно думали, что мы родственники, но сейчас уже знают, что мы просто однофамильцы. Мы хорошо дружим, но мы не братья. Соперники уже изучили меня, знают мой стиль. Я могу и побороться, и в стойке поработать. Больше люблю бить ногами, а бороться сам не люблю, — сказал Саид в интервью «Чемпионату».

Интересные факты о Саиде Нурмагомедове

Национальность Саида вызывает споры: многие считают его аварцем, а некоторые — лезгином.

По словам Нурмагомедова, его хорошим другом является экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар, с которым они познакомились на закате карьеры американца.

После победы на WFCA 35 в Астане глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил Саиду автомобиль марки Mercedes-Benz.

Социальные сети Саида Нурмагомедова