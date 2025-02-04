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Дата и место турнира с боем дю Плесси — Стрикленд

Титульный поединок за пояс UFC в среднем весе между южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси и американцем Шоном Стриклендом станет главным событием турнира UFC 312 в Сиднее (Австралия). Шоу в спортивном комплексе Qudos Bank Arena назначено на воскресенье, 9 февраля.

Вечер ММА стартует с ранних прелимов в 2.00 по московскому времени. Бой дю Плесси и Стрикленда ожидается ориентировочно в 8.00 мск.

Данные и статистика Дрикуса дю Плесси

Южноафриканский боец Дрикус дю Плесси родился 14 января 1994 года (возраст на момент боя — 31 год) в Претории (ЮАР). Рост Дрикуса — 183 см, боевой вес — 84 кг, размах рук — 193 см.

В профессиональных ММА дю Плесси провел 24 поединка, одержал 22 победы и потерпел два поражения.

Фото Global Look Press

Последние бои Дрикуса дю Плесси

В 2024 году дю Плесси провел два боя и оба выиграл. 20 января Дрикус завоевал титул чемпиона в среднем весе на турнире UFC 297 в первом поединке со Стриклендом. Бой продлился всю дистанцию, дю Плесси завоевал пояс раздельным решением судей.

18 августа Стиллнокс провел первую успешную защиту на UFC 305 в поединке с нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Южноафриканец финишировал оппонента на четвертой минуте четвертого раунда удушением сзади.

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 18 августа 2024 Исраэль Адесанья Победа, SBM 4 / 3.38 22-2 20 января 2024 Шон Стрикленд Победа, SD 5 / 5.00 8 июля 2023 Роберт Уиттакер Победа, TKO 2 / 2.23 4 марта 2023 Дерек Брансон Победа, TKO 2 / 4.59

Видео боев Дрикуса дю Плесси

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Данные и статистика Шона Стрикленда

Американский боец Шон Стрикленд родился 27 февраля 1991 года (возраст на момент боя — 33 года) в Анахайме (штат Калифорния, США). Рост Шона — 185 см, боевой вес — 84 кг, размах рук — 193 см.

На профессиональном уровне Стрикленд провел 35 боев, одержал 29 побед и потерпел шесть поражений.

Фото Global Look Press

Последние бои Шона Стрикленда

Американец выступает в UFC с 2014 года. Шон провел в промоушене 19 боев, одержал 14 побед при пяти поражениях. 10 сентября 2023 года Стрикленд провел на UFC 293 бой за титул с Адесаньей, победил единогласным решением судей и стал новым чемпионом средневесов.

20 января 2024 года Тарзан в рамках первой защиты на UFC 297 уступил дю Плесси раздельным решением судей. 1 июня 2024 года Шон на турнире UFC 302 победил бразильца Паулу Косту раздельным решением судей.

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 1 июня 2024 Паулу Коста Победа, SD 5 / 5.00 29-6 20 января 2024 Дрикус дю Плесси Поражение, SD 5 / 5.00 10 сентября 2023 Исраэль Адесанья Победа, UD 5 / 5.00 1 июля 2023 Абусупьян Магомедов Победа, TKO 2 / 4.20

Видео боев Шона Стрикленда

Все финиши Шона Стрикленда в UFC (видео) Лучшие моменты Шона Стрикленда в UFC (видео)

Что говорят бойцы перед боем

Дю Плесси считает, что бой будет проходить в стойке. Чемпион отметил, что если у него появится возможность финишировать соперника тейкдауном, то он незамедлительно ей воспользуется.

«Думаю, что на 100% справлюсь с любым его натиском, и, скорее всего, бой пройдет в стойке. Знаю, что у меня есть кардио, знаю, что могу оттолкнуть его назад, и знаю, что у меня есть сила, чтобы нокаутировать его. Так что для меня неважно, каким именно будет развитие событий в клетке, я готов ко всему. Если появится возможность провести тейкдаун, это решение, которое нужно принять немедленно, и я это сделаю. Если вы видите момент, вы им пользуетесь, и мне наплевать на то, что он критиковал мой стиль ведения боя», — приводит MMA Junkie слова южноафриканца.

Стрикленд в свою очередь считает все действия оппонента в клетке «неправильными». Претендент рассчитывает, что его ударная техника лучше техники дю Плесси.

«Дрикус все делает неправильно, но это всегда работает. Он жесткий и неудобный. В поединке с ним всегда нужно держать руки повыше, всегда быть в хорошей позиции. А так я думаю, что моя ударка в разы лучше, чем его. Иззи перебивал его, хотя я вообще-то Иззи переехал», — сказал Стрикленд для YouTube-канала UFC.

Фото Global Look Press

Прогнозы на бой дю Плесси — Стрикленд

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер считает фаворитом дю Плесси. Австралийский боец предположил, что бой может пройти в партере.

«Я по-прежнему думаю, что Дрикус побьет Шона. Я видел, как Шон попытался взять Дрикуса на слабо, типа «давай драться в стойке, как мужчины», и теперь не сомневаюсь, что Дрикус его сразу переведет вниз. Это спорт. Это то, что я бы сделал на его месте», — сказал Уиттакер в интервью Ариэлю Хельвани.

Еще один бывший чемпион среднего веса Исраэль Адесанья также встал на сторону дю Плесси. Однако нигериец уверен, что поединок окажется тяжелым для обоих бойцов.

«Дрикус должен выиграть. Возможно, в этот раз все будет понятнее. Тяжелое противостояние для обоих бойцов, но фаворитом считаю дю Плесси», — приводит MMA Junkie слова Адесаньи.

Тренер Шона Стрикленда Эрик Никсик отреагировал на критику чемпиона полутяжелого дивизиона Алекса Перейры за появление в углу американца.

«Он и так собирался там быть. Мы обсуждали угловых, и я знал, что Алекс будет на турнире. Джонни Эблин не смог поехать, а я хотел, чтобы он был в углу. В итоге там будем я, Дэнни Дэвис и Алекс, по сути, это просто вопрос удобства. К тому же это два парня, которые действительно доверяют друг другу. Шон летал к нему, чтобы помочь подготовиться к бою с Халилом Раунтри, и многие просто не понимают этого.



Я вижу комментарии, что это какой-то пиар-ход, но дело совсем в другом — важен комфорт в углу. И не только это: Перейра привнесет правильную энергию в раздевалку. Шон разминается очень жестко, он фактически проводит полноценный бой за кулисами, чтобы прочувствовать дистанцию, ритм и тайминг. А кто лучше поможет в этом, чем сам Алекс Перейра?» — приводит MMA Fighting слова Никсика.

Букмекеры отдают предпочтение Дрикусу дю Плесси, коэффициент на победу чемпиона — 1.53. Успех Стрикленда котируется как 2.58. Ничья оценивается коэффициентом 56.00.

Кто еще выступает на турнире с боем дю Плесси — Стрикленд

В соглавном событии UFC 312 состоится титульный бой в женском минимальном весе между действующей чемпионкой, китаянкой Чжан Вэйли и претенденткой, мексиканкой Татьяной Суарес.

В одном из боев предварительного карда турнира российский легковес Вячеслав Борщев проведет поединок с австралийцем Томом Ноланом, в другом — в UFC дебютирует Александр Топурия, старший брат чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии.

Фото Getty Images

Где смотреть турнир UFC 312 с боем дю Плесси — Стрикленд

Турнир UFC 312 в прямом эфире и полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass (на платной основе при наличии подписки). Начало трансляции — в 2.00 9 февраля по московскому времени.

Главный кард с боем дю Плесси — Стрикленд транслирует также федеральный канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте, с ретрансляцией на онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» — при наличии подписки).

Следить за результатами боев 9 февраля в Австралии можно в матч-центре ММА на нашем сайте и в ленте новостей UFC.