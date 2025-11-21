Арман Царукян — Дэн Хукер: статистика бойцов, прогнозы, трансляция боя UFC в Дохе
Дата и место турнира UFC Fight Night Царукян — Хукер
Бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и новозеландцем Дэном Хукером пройдет на турнире UFC Fight Night 265. Шоу состоится в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября.
Турнир начнется в 18.00 по московскому времени с боев предварительного карда, главный кард — в 21.00 мск. Бой Царукяна и Хукера станет главным событием и ожидается ориентировочно в 23.30 мск (советуем следить за ним заранее).
Данные и статистика Армана Царукяна
Российско-армянский боец Арман Царукян родился 11 октября 1996 года (возраст на момент боя — 29 лет) в Ахалкалаки (Грузия). Рост Армана — 170 см, размах рук — 185 см.
Рекорд Царукяна в профессиональной карьере — 22 победы (9 нокаутом) и 3 поражения.
Последние бои Армана Царукяна
Царукян выступает в UFC с 2019 года. В промоушене Арман дебютировал боем с россиянином Исламом Махачевым и проиграл единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night в Санкт-Петербурге 20 апреля.
18 января 2025 года должен был состояться реванш бойцов в титульном поединке на UFC 311 в Инглвуде (США), но Царукян снялся с турнира примерно за сутки до его начала из-за травмы спины.
В 2024 году боец по прозвищу Ахалкалакец победил бывшего чемпиона UFC, бразильца Чарльза Оливейру раздельным решением судей на UFC 300 в Лас-Вегасе (США) 13 апреля.
Арман Царукян: результаты последних боев
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд/время
|
Рекорд
|
13 апреля 2024 года
|
Чарльз Оливейра
|
Победа, SD
|
3/5.00
|
22-3
|
2 декабря 2023 года
|
Бенеил Дариюш
|
Победа, KO
|
1/1.04
|
17 июня 2023 года
|
Хоаким Силва
|
Победа, TKO
|
3/3.25
|
17 декабря 2022 года
|
Дамир Исмагулов
|
Победа, UD
|
3/5.00
|
25 июня 2022 года
|
Матеуш Гамрот
|
Поражение, UD
|
5/5.00
Данные и статистика Дэна Хукера
Новозеландский боец Дэн Хукер родился 13 февраля 1990 года (возраст на момент боя — 35 лет) в Окленде (Новая Зеландия). Рост Дэна — 183 см, размах рук — 191 см.
В профессиональных ММА Хукер одержал 24 победы (11 нокаутом) и потерпел 12 поражений.
Последние бои Дэна Хукера
В 2024 году Хукер победил раздельным решением судей поляка Матеуша Гамрота на UFC 305 в Перте (Австралия) 17 августа. В 2023 году — на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе (США) 8 июля также раздельным решением судей Дэн выиграл у американца Джалина Тернера.
Хукер, как и Царукян, дрался с Исламом Махачевым. 30 октября 2021 года на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) новозеландец проиграл сдачей после применения кимуры.
В UFC боец по прозвищу Палач провел 22 поединка, 14 из которых выиграл и в восьми потерпел поражение.
Дэн Хукер: результаты последних боев
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд/время
|
Рекорд
|
17 августа 2024 года
|
Матеуш Гамрот
|
Победа, SD
|
3/5.00
|
24-12
|
8 июля 2023 года
|
Джалин Тернер
|
Победа, SD
|
3/5.00
|
12 ноября 2022 года
|
Клаудио Пуэльес
|
Победа, TKO
|
2/4.06
|
19 марта 2022 года
|
Арнольд Аллен
|
Поражение, TKO
|
1/2.33
|
30 октября 2021 года
|
Ислам Махачев
|
Поражение, SBM
|
1/2.25
Что говорят Царукян и Хукер перед боем
Арман Царукян на неделе боя рассказал, что с Хукером у него нет никаких конфликтов.
«У меня никаких проблем нет ни с кем. Ни с Илией [Топурией], ни с Хукером. Со всеми могу пересечься и поговорить. Со всеми поздороваюсь, пожму руки. У меня никаких конфликтов с ними нет, чтобы враждовать. Если бы у меня были вопросы, я бы точно не ждал случайной встречи», — сказал российский боец в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.
Однако новозеландец решил поддеть оппонента тем, что тот кичится своим финансовым положением.
«Мы с Царукяном из разных мест. Похоже, он моет свою [пятую точку] купюрами по 100 долларов», — сказал Хукер в интервью ESPN.
В ответ Царукян заявил, что такие слова — просто зависть Хукера.
«Когда Хукер покушается на успех моей семьи, меня это не беспокоит. Он завидует, поскольку у меня есть всё, а у него — ничего», — сказал Царукян в интервью ESPN.
В бою Арман поставил цель завершить все досрочно и вновь стать претендентом на титул.
«Я побью его и пойду за своей целью, буду драться за титул. Он хороший боец, хороший ударник, но я на другом уровне. Конечно, у меня в голове финиш, я хочу завершить бой досрочно, но у меня будет 25 минут, так что я торопиться не буду. Я знаю, что финиш придет автоматически. Дай бог, так и будет», — сказал российско-армянский боец на пресс-конференции перед турниром.
Хукер также не собирается затягивать поединок до решения судей.
«Я всю неделю говорю, что вырублю его хай-киком в голову. Вижу это. В этом нет ничего сложного. И мы посмотрим, как он будет бороться после такого», — сказал Хукер на пресс-конференции.
На дуэли взглядов во время церемонии взвешивания Царукян при сближении боднул Хукера. Бойцов тут же растащили, они обменялись репликами на расстоянии.
«Завтра я выдам отличный нокаут, а потом получу титульник», — пообещал Арман во время мини-интервью на сцене.
Прогнозы на бой Царукян — Хукер
Ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш прогнозирует доминирующую победу Царукяна, но призывает не списывать со счетов Хукера.
«Я правда думаю, что Арман побьет Хукера — и сделает это доминирующе. Но это пятираундовый бой, а Хукер — тот еще пес. Он не обязан выиграть первые два раунда, но, если Дэн хорошо будет выглядеть в первых двух раундах, это будет интересный бой. «Хорошо» — это значит, чтобы бой был близким, а Арман работал на пределе сил. Я думаю, будет весело смотреть этот поединок, — заявил Дариуш в интервью MMA Junkie.
Польский боец UFC и бывший соперник Царукяна и Хукера Матеуш Гамрот встал на сторону российско-армянского бойца.
«Это будет отличный бой. Я дрался с обоими. И, как по мне, у Армана лучше со стратегией и лучше с навыками. Я считаю, что победит Царукян», — сказал Гамрот на пресс-конференции UFC.
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Царукян может не очень серьезно подойти к бою, так как ему после травмы сразу не предложили чемпионский поединок.
«Он может быть расстроен, поскольку ему не дали титульный бой. И на этом фоне Арман может должным образом не подготовиться. Но если Царукян будет относиться к этому поединку как к очень важному, тогда он без проблем у Хукера выиграет», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.
Явным фаворитом у букмекеров является Царукян: коэффициент на победу Ахалкалакца — 1.12, победу Хукера — 6.70, на ничью — 69.00.
Кто еще выступает на турнире UFC Fight Night Царукян — Хукер
В соглавном событии шоу UFC в Дохе состоится бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом дивизиона американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (первый номер рейтинга) и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри (шестой номер рейтинга).
Также в главном карде турнира пройдет бой тяжелого дивизиона между представляющим Бахрейн российским бойцом Шамилем Газиевым и доминиканцем Валдо Кортес-Акостой. Латиноамериканец на неделе заменил выбывшего молдавского бойца Сергея Спивака.
В предварительном карде проведут свои бои еще несколько российских бойцов: Тагир Уланбеков (в наилегчайшем весе с японцем Кедзи Хоригути), Сайгид Изагахмаев (в полусреднем весе с датчанином Николасом Далби), представляющий Марокко Исмаил Наурдиев (в среднем весе с американцем Раяном Лодером), представляющий Турцию Абдул-Рахман Яхьяев (с бразильцем Рафаэлем Секейрой).
Где смотреть турнир UFC Fight Night Царукян — Хукер
Турнир UFC Fight Night 265 в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Трансляция начнется в 18.00 по московскому времени.
Главный кард и ряд боев прелимов в прямом эфире будут также транслировать федеральный канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ними — онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии подписки). Начало в 20.00 мск.
Следить за результатами боев 22 ноября можно в матч-центре MMA и в ленте раздела UFC на нашем сайте.