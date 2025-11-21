Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе

Основная информация о главном бое турнира UFC в Катаре.

ММА UFC: Царукян — Хукер

Дата и место турнира UFC Fight Night Царукян — Хукер

Бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и новозеландцем Дэном Хукером пройдет на турнире UFC Fight Night 265. Шоу состоится в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября.

Турнир начнется в 18.00 по московскому времени с боев предварительного карда, главный кард — в 21.00 мск. Бой Царукяна и Хукера станет главным событием и ожидается ориентировочно в 23.30 мск (советуем следить за ним заранее).

Данные и статистика Армана Царукяна

Российско-армянский боец Арман Царукян родился 11 октября 1996 года (возраст на момент боя — 29 лет) в Ахалкалаки (Грузия). Рост Армана — 170 см, размах рук — 185 см.

Рекорд Царукяна в профессиональной карьере — 22 победы (9 нокаутом) и 3 поражения.

Фото Getty Images

Последние бои Армана Царукяна

Царукян выступает в UFC с 2019 года. В промоушене Арман дебютировал боем с россиянином Исламом Махачевым и проиграл единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night в Санкт-Петербурге 20 апреля.

18 января 2025 года должен был состояться реванш бойцов в титульном поединке на UFC 311 в Инглвуде (США), но Царукян снялся с турнира примерно за сутки до его начала из-за травмы спины.

В 2024 году боец по прозвищу Ахалкалакец победил бывшего чемпиона UFC, бразильца Чарльза Оливейру раздельным решением судей на UFC 300 в Лас-Вегасе (США) 13 апреля.

Арман Царукян: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 13 апреля 2024 года Чарльз Оливейра Победа, SD 3/5.00 22-3 2 декабря 2023 года Бенеил Дариюш Победа, KO 1/1.04 17 июня 2023 года Хоаким Силва Победа, TKO 3/3.25 17 декабря 2022 года Дамир Исмагулов Победа, UD 3/5.00 25 июня 2022 года Матеуш Гамрот Поражение, UD 5/5.00

Данные и статистика Дэна Хукера

Новозеландский боец Дэн Хукер родился 13 февраля 1990 года (возраст на момент боя — 35 лет) в Окленде (Новая Зеландия). Рост Дэна — 183 см, размах рук — 191 см.

В профессиональных ММА Хукер одержал 24 победы (11 нокаутом) и потерпел 12 поражений.

Фото Getty Images

Последние бои Дэна Хукера

В 2024 году Хукер победил раздельным решением судей поляка Матеуша Гамрота на UFC 305 в Перте (Австралия) 17 августа. В 2023 году — на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе (США) 8 июля также раздельным решением судей Дэн выиграл у американца Джалина Тернера.

Хукер, как и Царукян, дрался с Исламом Махачевым. 30 октября 2021 года на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) новозеландец проиграл сдачей после применения кимуры.

В UFC боец по прозвищу Палач провел 22 поединка, 14 из которых выиграл и в восьми потерпел поражение.

Дэн Хукер: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 17 августа 2024 года Матеуш Гамрот Победа, SD 3/5.00 24-12 8 июля 2023 года Джалин Тернер Победа, SD 3/5.00 12 ноября 2022 года Клаудио Пуэльес Победа, TKO 2/4.06 19 марта 2022 года Арнольд Аллен Поражение, TKO 1/2.33 30 октября 2021 года Ислам Махачев Поражение, SBM 1/2.25

Что говорят Царукян и Хукер перед боем

Арман Царукян на неделе боя рассказал, что с Хукером у него нет никаких конфликтов.

«У меня никаких проблем нет ни с кем. Ни с Илией [Топурией], ни с Хукером. Со всеми могу пересечься и поговорить. Со всеми поздороваюсь, пожму руки. У меня никаких конфликтов с ними нет, чтобы враждовать. Если бы у меня были вопросы, я бы точно не ждал случайной встречи», — сказал российский боец в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Однако новозеландец решил поддеть оппонента тем, что тот кичится своим финансовым положением.

«Мы с Царукяном из разных мест. Похоже, он моет свою [пятую точку] купюрами по 100 долларов», — сказал Хукер в интервью ESPN.

В ответ Царукян заявил, что такие слова — просто зависть Хукера.

«Когда Хукер покушается на успех моей семьи, меня это не беспокоит. Он завидует, поскольку у меня есть всё, а у него — ничего», — сказал Царукян в интервью ESPN.

В бою Арман поставил цель завершить все досрочно и вновь стать претендентом на титул.

«Я побью его и пойду за своей целью, буду драться за титул. Он хороший боец, хороший ударник, но я на другом уровне. Конечно, у меня в голове финиш, я хочу завершить бой досрочно, но у меня будет 25 минут, так что я торопиться не буду. Я знаю, что финиш придет автоматически. Дай бог, так и будет», — сказал российско-армянский боец на пресс-конференции перед турниром.

Хукер также не собирается затягивать поединок до решения судей.

«Я всю неделю говорю, что вырублю его хай-киком в голову. Вижу это. В этом нет ничего сложного. И мы посмотрим, как он будет бороться после такого», — сказал Хукер на пресс-конференции.

На дуэли взглядов во время церемонии взвешивания Царукян при сближении боднул Хукера. Бойцов тут же растащили, они обменялись репликами на расстоянии.

«Завтра я выдам отличный нокаут, а потом получу титульник», — пообещал Арман во время мини-интервью на сцене.

Фото Getty Images

Прогнозы на бой Царукян — Хукер

Ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш прогнозирует доминирующую победу Царукяна, но призывает не списывать со счетов Хукера.

«Я правда думаю, что Арман побьет Хукера — и сделает это доминирующе. Но это пятираундовый бой, а Хукер — тот еще пес. Он не обязан выиграть первые два раунда, но, если Дэн хорошо будет выглядеть в первых двух раундах, это будет интересный бой. «Хорошо» — это значит, чтобы бой был близким, а Арман работал на пределе сил. Я думаю, будет весело смотреть этот поединок, — заявил Дариуш в интервью MMA Junkie.

Польский боец UFC и бывший соперник Царукяна и Хукера Матеуш Гамрот встал на сторону российско-армянского бойца.

«Это будет отличный бой. Я дрался с обоими. И, как по мне, у Армана лучше со стратегией и лучше с навыками. Я считаю, что победит Царукян», — сказал Гамрот на пресс-конференции UFC.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Царукян может не очень серьезно подойти к бою, так как ему после травмы сразу не предложили чемпионский поединок.

«Он может быть расстроен, поскольку ему не дали титульный бой. И на этом фоне Арман может должным образом не подготовиться. Но если Царукян будет относиться к этому поединку как к очень важному, тогда он без проблем у Хукера выиграет», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Явным фаворитом у букмекеров является Царукян: коэффициент на победу Ахалкалакца — 1.12, победу Хукера — 6.70, на ничью — 69.00.

Фото Getty Images

Кто еще выступает на турнире UFC Fight Night Царукян — Хукер

В соглавном событии шоу UFC в Дохе состоится бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом дивизиона американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (первый номер рейтинга) и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри (шестой номер рейтинга).

Также в главном карде турнира пройдет бой тяжелого дивизиона между представляющим Бахрейн российским бойцом Шамилем Газиевым и доминиканцем Валдо Кортес-Акостой. Латиноамериканец на неделе заменил выбывшего молдавского бойца Сергея Спивака.

В предварительном карде проведут свои бои еще несколько российских бойцов: Тагир Уланбеков (в наилегчайшем весе с японцем Кедзи Хоригути), Сайгид Изагахмаев (в полусреднем весе с датчанином Николасом Далби), представляющий Марокко Исмаил Наурдиев (в среднем весе с американцем Раяном Лодером), представляющий Турцию Абдул-Рахман Яхьяев (с бразильцем Рафаэлем Секейрой).

Где смотреть турнир UFC Fight Night Царукян — Хукер

Турнир UFC Fight Night 265 в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Трансляция начнется в 18.00 по московскому времени.

Главный кард и ряд боев прелимов в прямом эфире будут также транслировать федеральный канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ними — онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии подписки). Начало в 20.00 мск.

Следить за результатами боев 22 ноября можно в матч-центре MMA и в ленте раздела UFC на нашем сайте.