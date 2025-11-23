Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 00:00

Царукян без проблем задушил Хукера! Следующий — Топурия?

Царукян победил Хукера удушающим приемом на турнире UFC в Дохе
Евгений Нарижный
Корреспондент
Арман Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом на турнире UFC в Дохе.
Фото Скриншот видео
Арман разобрался с новозеландцем за пару раундов.
ММА UFC: Царукян — Хукер

Вечером 22 ноября в Катаре состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого российский боец Арман Царукян встретился с новозеландцем Дэном Хукером. Для Царукяна этот поединок стал первым за год — в январе 2025-го он снялся с титульного боя против Ислама Махачева за сутки.

Арман Царукян.Царукян снялся с боя против Махачева за сутки до UFC 311

Отказ от поединка с Махачевым был обусловлен травмой спины, которую Царукян получил во время весогонки. Арман довольно быстро восстановился, но долгое время не получал предложений от руководства UFC о следующем бое. Было понятно, что следующим биться за пояс ему не позволят, поэтому анонс боя с Хукером никого не удивил. Тем не менее к поединку с новозеландцем Царукян подошел на серии из четырех побед подряд. В течение 2025-го Арман также три раза выступил по правилам грэпплинга и трижды выиграл.

Дэн Хукер был однозначным андердогом перед боем с Царукяном, несмотря на довольно удачные выступления в последние три года. После того как Дэн проиграл в первом раунде Исламу Махачеву и Арнольду Аллену, он нокаутировал Клаудио Пуэллеса и раздельными решениями одолел Джейлина Тернера и Матеуша Гамрота. При этом было очевидно, что возможности для победы Хукеру нужно искать в стойке, а на канвасе у новозеландца шансов никаких.

Первый раунд начался с киков с обеих сторон, но уже по истечении первой минуты Арман прижал Хукера к сетке. Оформить тейкдаун никак не получалось, зато из клинча Царукян выбросил точное колено, и Дэна немного потрясло. Россиянин решил продолжить в стойке, где выглядел намного увереннее соперника. В середине отрезка Царукян все же перевел Хукера и из бэк-маунта попробовал выйти на прием. Хукер пытался выползти из-под Армана, но тот показывал выдающийся контроль, при этом нанося удары по голове. Первый отрезок Царукян забрал увереннейшим образом.

Уже на первой минуте второго отрезка россиянин оформил первый тейкдаун. Царукян накидывал удары по голове новозеландца, пытаясь пройти гард. В какой-то момент Арман привстал и начал еще усиленнее бить Хукера, который уже и так понес серьезный урон. Благодаря активным попаданиям россиянин вышел в фулл-маунт и поймал Хукера на удушение через руку — Дэн не выдержал и постучал.

Царукян оформил уверенную победу, и теперь возникает вопрос, с кем дальше будет биться Арман. После пяти побед подряд он заслуживает титульный поединок против Илии Топурии, но не стоит исключать, что ему придется провести еще один поединок против кого-то из претендентов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арман Царукян
Дэн Хукер
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Хуан Санчес

    Почему вы пишете "россиянин"? В протоколе однозначно указана страна, которую он представлял и это не Россия. Я не знаю, м.б. у него двойное гражданство, но в данном случае настойчиво подчёркивать, что он россиянин, выглядит как-то кринжово.

    23.11.2025

    • Арман Царукян — Дэн Хукер: статистика бойцов, прогнозы, трансляция боя UFC в Дохе

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости